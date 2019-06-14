Москалькова заявила, что работы для людей в возрасте нет

В России необходимо создать гарантии трудовых прав для лиц предпенсионного возраста и для молодых специалистов, считает омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что принятые в ходе пенсионной реформы 2018 года законы не позволяют пожилым работникам доказать, что причиной увольнения стал их возраст, а сама пенсионная реформа при этом уменьшила текучесть рабочих кадров, из-за чего трудоустройство молодежи также затруднилось. О существовании этой проблемы заявили и эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — согласно их исследованиям, больше всего от изменений пострадали мужчины предпенсионного возраста.





«Не создано достаточных гарантий трудовых прав для лиц предпенсионного возраста. Установлена уголовная ответственность за их необоснованное увольнение, однако не предусмотрены меры, стимулирующие работодателя к сохранению и поддержке таких работников», — заявила Москалькова в своей речи на межрегиональной правозащитной конференции в Ханты-Мансийске.





По словам омбудсмена, жалобы на увольнение в связи с возрастом поступали к ее региональным коллегам, однако доказать, что увольнение зависело именно от возраста сотрудника, почти невозможно. Точно так же сложно доказать, что граждан предпенсионного возраста не берут на работу в связи с возрастом, а не другими качествами.





При этом некоторые предприятия все же сохраняют на рабочих местах своих работников предпенсионного возраста, что замедляет текучесть кадров, отметила Москалькова. «Это негативно скажется на трудоустройстве выпускников, которые еще до пенсионной реформы испытывали трудности при поиске работы», — подчеркнула она, сославшись на данные Росстата, согласно которым в среднем по России в 2018 году не были трудоустроены 23,3% выпускников вузов и 29% окончивших среднее профессиональное училище. Омбудсмен заявила, что соблюсти права молодых людей на труд тоже необходимо.





Подтверждают подобную тенденцию и эксперты ВШЭ и РАНХиГС. Согласно их раздельным исследованиям, на рынке труда относительно комфортно устраиваются мужчины предпенсионного возраста либо с высшим образованием, либо наименьшим. Шансы устроиться на работу для мужчин с начальным профессиональным образованием упали на 40% за последние восемь лет.





При этом мужчинам приходится осваивать сферы, ранее связанные в основном с женским трудом — торговлю и сферу обслуживания. Женщины не испытывают таких ярко выраженных проблем, отмечают аналитики, поскольку значительное число их заняты в сферах образования, медицины и госуслуг. Отмечается, что пожилым людям обычно приходится занимать рабочие места, которыми пренебрегает молодежь, — в основном малоквалифицированную и малооплачиваемую работу.





С 1 января 2019 года в России начала действовать пенсионная реформа, в рамках которой пенсионный возраст постепенно вырастет до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. На пенсию в этом году смогут выйти те, кто родился в первом полугодии 1959 года (мужчины) и первом полугодии 1964 года (женщины). Пенсионный возраст будет повышаться постепенно до 2028 года.