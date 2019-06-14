Уральский бизнесмен получил условный срок за истязание ребенка электроошейником

Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил бизнесмена из Екатеринбурга Юрия Юдина, обвиняемого в истязании детей, к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Юдин надевал на ребенка своей подчиненной электроошейник, втыкал в его руки иголки и бил его прутом, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.





«Следствием и судом установлено, что указанное преступление, включающее в себя ряд случаев применения физического и психического насилия по отношению к малолетнему ребенку 2009 года рождения было совершено в период 2014-2016 годов. Местом совершения преступления являлся принадлежащий подсудимому дом, расположенный в одном из коллективных садов Пригородного района», — говорится в сообщении СКР.





Одним из доказательств виновности бизнесмена стали видеозаписи, на которых запечатлены случаи применения насилия в отношении ребенка.