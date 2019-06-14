Уральский бизнесмен получил условный срок за истязание ребенка электроошейником

Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил бизнесмена из Екатеринбурга Юрия Юдина, обвиняемого в истязании детей, к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Юдин надевал на ребенка своей подчиненной электроошейник, втыкал в его руки иголки и бил его прутом, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.
«Следствием и судом установлено, что указанное преступление, включающее в себя ряд случаев применения физического и психического насилия по отношению к малолетнему ребенку 2009 года рождения было совершено в период 2014-2016 годов. Местом совершения преступления являлся принадлежащий подсудимому дом, расположенный в одном из коллективных садов Пригородного района», — говорится в сообщении СКР.
Одним из доказательств виновности бизнесмена стали видеозаписи, на которых запечатлены случаи применения насилия в отношении ребенка.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что Юдин никаким психическим расстройством не страдает, однако эксперты выявили особенность бизнесмена, «связанную с противоречивой самооценкой». «Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя «высокого потенциала» (интеллекта, лидерских задатков), а с другой стороны — испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство, что, по мнению экспертов, определяет слабость «я» подсудимого», — сообщили в СКР.
Сам Юрий Юдин назвал истязания над ребенком «воспитательным процессом, который он осуществлял по просьбе матери» мальчика. Однако Юдин и мать пострадавшего ребенка заранее не обговаривали методы «воспитательного воздействия», добавили следователи.
На платформе change.org опубликовали петицию с требованием справедливого наказания для Юрия Юдина. На момент публикации этого материала ее подписали 52 человека. Авторы петиции отмечают, что в своей компании Юдин «выстраивал работу по принципу тоталитарной секты» — сотрудники были обязаны поклоняться ему, как божеству, а ослушавшихся ждало физическое наказание.