ЦБ впервые за год уменьшил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% — до 7,5%. Это первый подобный шаг впервые более чем за год, однако он отвечал ожиданиям большинства экономистов и финансовых рынков — Bloomberg на этой неделе прогнозировал снижение ставки ЦБ России. Таким образом, ставка вернулась на отметку сентября 2018 года, когда ЦБ не считал необходимым далее компенсировать ожидаемый рост инфляции в преддверии роста НДС в начале 2019 года.





«Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых. Продолжается замедление годовой инфляции. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились», — говорится в сообщении регулятора.





В Банке России предполагают, что на одном из ближайших заседаний возможно еще одно уменьшение ключевой ставки, после которого она не должна меняться до середины 2020 года. Произойдет ли изменение, зависит от того, совпадет ли реальность с прогнозами ЦБ: банк будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.





Банковскую систему России регулирует Центробанк, он же Банк России: коммерческие банки, где граждане получают деньги, кредитуются у ЦБ. Устанавливая ключевую ставку, регулятор определяет, под какой процент он готов выдавать деньги коммерческим банкам. По этой же ставке кредитные организации размещают депозиты в Центробанке. В зависимости от этого банки определяют стоимость своих кредитов для населения и бизнеса.





Главной целью Центробанка в этом случае является удержание инфляции в районе 4%, который соответствует темпам роста потребительских цен. Понижение ставки в этом случае позволяет активизировать экономику и увеличить покупательную способность, но несет с собой риск ускорения инфляции. Повышение, напротив, позволяет уменьшить рост инфляции, но замедлит потенциальный экономический рост.





Последний раз ЦБ менял ставку в декабре прошлого года, после увеличения на 0,25% она составила 7,75%. До этого ставка равнялась 7,5% с сентября до декабря 2018 года, последнее уменьшение ставки произошло в марте 2018 года, тогда она опустилась до отметки в 7,25%.