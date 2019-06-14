МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево. В МАК подчеркнули, что результаты отчета предварительные, их уточнят после изучения всех материалов. В документе отмечается, что в самолет попала молния, после чего отключился автопилот и была нарушена связь, однако командир SSJ 100 оценил ситуацию как штатную.
«Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы», — говорится в документе. Окончательный отчет дополнят и уточнят по результатам всех исследований.
В предварительном отчете указывается, что после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и на минуту прервалась связь с диспетчерами Шереметьево. Командир самолета оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления. «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся», — сказал командир SSJ 100 старшему бортпроводнику.
Диспетчер дал указание снизить высоту до 900 метров и разворачиваться. В Шереметьево спросили, нужна ли какая-то помощь, на что экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно». Экипаж также сообщил диспетчерам, что есть проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.
Пилоты приступили к посадке при благоприятном прогнозе, видимости 10 километров в районе аэропорта и нижней границе облаков — 1800 метров, говорится в отчете. Из-за вертикальной перегрузки во время третьего касания взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке разрушились предохранительные штифты правой основной опоры шасси. «Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», — говорится в отчете.
Заметка дополняется