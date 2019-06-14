Голунов признался, что защищал перед полицейскими Владимира Путина

Журналист «Медузы» Иван Голунов в интервью Ксении Собчак признался, что во время задержания сотрудники полиции жаловались ему на власть и коррупцию, а он защищал президента России Владимира Путина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева, предлагая правоохранителям встать на место главы государства. По просьбе Собчак журналист так и не смог полностью пересказать беседу с оперативниками. Собчак также показала Голунову его статью 2004 года, посвященную проблемам наркомании, хотя перед этим он говорил, что никогда не писал о наркотиках. Журналист отказался признавать, что он является автором этого текста.
«У меня складывалось впечатление, что я какой-то журналист с госканала, а они — какие-то либералы. <...> У них не очень хорошее отношение к власти. Что все коррумпировано, люди плохо живут, все черт знает как», — заявил Голунов.
После этого Собчак попросила уточнить Голунова, действительно ли правоохранители во время заламывания ему рук жаловались на власть. «Мне приходилось, я не знаю, защищать Владимира Путина и говорить [оперативникам]: а вот представьте, что вы оказались на их [власти] месте! А у вас есть какой-нибудь план? Мне тоже не нравится то, что происходит», — ответил Голунов.
Собчак еще раз попросила уточнить слова оперативников: «Подожди секундочку. Ты рассказывал оперативникам и пытался поставить себя, сидя в наручниках, на место Владимира Путина?»
«Я просто говорил им, что поставьте себя на место Владимира Путина», — пояснил спецкор «Медузы» и затем начал говорить о нарушениях оперативников при задержании и о своих жалобах. После этого Собчак еще раз захотела узнать, какими словами оперативники ругали власть. «Не было каких-то конкретных примеров. Они говорили, что все это куплено и разворовано», — сказал Голунов. По его словам, оперативники жаловались, что в здании УВД скрипит лифт и все разваливается.
Кроме этого, Голунов признался, что со многими героями своих расследований нормально общается: «У меня с большей частью моих расследований, после того как у них проходит накал эмоций, претензий ко мне нет, и мы со многими нормально общаемся».
Затем журналист заметил, что у него нет на примете других кандидатур на пост главы МВД, кроме действующего министра Владимира Колокольцева. «Это какой-то абсурд, Ваня — человек в наручниках, готовый сесть на 20 лет, и говорит: «Ну а кого еще, кроме Колокольцева!» — выразила недоумение Собчак.
В завершение интервью Ксения Собчак показала статью 2004 года «Минимальные дозы», посвященную проблеме наркомании за авторством некоего Ивана Голунова, однако сам оправданный журналист отказался признавать свое авторство. При этом, по словам Собчак, Голунов утверждал что никогда не писал про 228-ю статью Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Голунов сказал, что этот текст писал не он.
О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. В полиции тогда сообщили, что у спецкора «Медузы» и в его квартире в ходе обыска нашли наркотики. В тот же день Голунова заключили под домашний арест на два месяца. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с корреспондента сняли обвинение в попытке сбыта наркотиков, он был освобожден.
Указом президента РФ были уволены начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.