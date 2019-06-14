Голунов признался, что защищал перед полицейскими Владимира Путина

«У меня складывалось впечатление, что я какой-то журналист с госканала, а они — какие-то либералы. <...> У них не очень хорошее отношение к власти. Что все коррумпировано, люди плохо живут, все черт знает как», — заявил Голунов.





После этого Собчак попросила уточнить Голунова, действительно ли правоохранители во время заламывания ему рук жаловались на власть. «Мне приходилось, я не знаю, защищать Владимира Путина и говорить [оперативникам]: а вот представьте, что вы оказались на их [власти] месте! А у вас есть какой-нибудь план? Мне тоже не нравится то, что происходит», — ответил Голунов.





Собчак еще раз попросила уточнить слова оперативников: «Подожди секундочку. Ты рассказывал оперативникам и пытался поставить себя, сидя в наручниках, на место Владимира Путина?»





«Я просто говорил им, что поставьте себя на место Владимира Путина», — пояснил спецкор «Медузы» и затем начал говорить о нарушениях оперативников при задержании и о своих жалобах. После этого Собчак еще раз захотела узнать, какими словами оперативники ругали власть. «Не было каких-то конкретных примеров. Они говорили, что все это куплено и разворовано», — сказал Голунов. По его словам, оперативники жаловались, что в здании УВД скрипит лифт и все разваливается.





Кроме этого, Голунов признался, что со многими героями своих расследований нормально общается: «У меня с большей частью моих расследований, после того как у них проходит накал эмоций, претензий ко мне нет, и мы со многими нормально общаемся».





Затем журналист заметил, что у него нет на примете других кандидатур на пост главы МВД, кроме действующего министра Владимира Колокольцева. «Это какой-то абсурд, Ваня — человек в наручниках, готовый сесть на 20 лет, и говорит: «Ну а кого еще, кроме Колокольцева!» — выразила недоумение Собчак.