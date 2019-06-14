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Володин обсудил с ректором ВГИКа возможность установки памятника Говорухину
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Володин обсудил с ректором ВГИКа возможность установки памятника Говорухину

Спикер Госдумы считает, что память об известном режиссере должна сохраниться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июня посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), выпускником которого был экс-глава комитета по культуре ГД, известный режиссер Станислав Говорухин. Сегодня исполнился ровно год, как он ушел из жизни после продолжительной болезни. Володин обсудил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым возможность установки памятника Говорухину.


«Станислав Сергеевич Говорухин — это тот человек, который был талантлив во всем: и творчестве, и в политике. А если сказать в целом, то это достойный сын нашей страны. Он всегда боролся за справедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности», — отметил спикер Госдумы.


По его словам, Говорухин всегда отстаивал свои взгляды вне зависимости от ситуации и в самое сложное время.

 

«Набережная Яузы получила имя Станислава Говорухина. Есть стипендия Станислава Говорухина, у нас в Государственной думе киноклуб, названный именем Говорухина. Но все‑таки самое главное, чтобы оставалась наша память о нем», — подчеркнул Володин.


Спикер Госдумы осмотрел возможное место для мемориальной доски Станиславу Говорухину. Напомним, у входа во ВГИК стоит памятник его именитым выпускникам — Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину. Ректор показал Володину личное дело Говорухина-студента, в котором сохранилось даже вступительное сочинение будущего постановщика.


Кроме того, Вячеслав Володин посетил факультет анимации и мультипликации и студию операторского факультета. В институте планируется ремонт съемочных студий. Показывая их, Малышев поблагодарил Володина за поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру госзакупок.


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