Володин обсудил с ректором ВГИКа возможность установки памятника Говорухину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июня посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), выпускником которого был экс-глава комитета по культуре ГД, известный режиссер Станислав Говорухин. Сегодня исполнился ровно год, как он ушел из жизни после продолжительной болезни. Володин обсудил с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым возможность установки памятника Говорухину.





«Станислав Сергеевич Говорухин — это тот человек, который был талантлив во всем: и творчестве, и в политике. А если сказать в целом, то это достойный сын нашей страны. Он всегда боролся за справедливость, отстаивал свою точку зрения, независимо от того, было это в кино, в политике, в общественной деятельности», — отметил спикер Госдумы.





По его словам, Говорухин всегда отстаивал свои взгляды вне зависимости от ситуации и в самое сложное время.

«Набережная Яузы получила имя Станислава Говорухина. Есть стипендия Станислава Говорухина, у нас в Государственной думе киноклуб, названный именем Говорухина. Но все‑таки самое главное, чтобы оставалась наша память о нем», — подчеркнул Володин.





Спикер Госдумы осмотрел возможное место для мемориальной доски Станиславу Говорухину. Напомним, у входа во ВГИК стоит памятник его именитым выпускникам — Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину. Ректор показал Володину личное дело Говорухина-студента, в котором сохранилось даже вступительное сочинение будущего постановщика.





Кроме того, Вячеслав Володин посетил факультет анимации и мультипликации и студию операторского факультета. В институте планируется ремонт съемочных студий. Показывая их, Малышев поблагодарил Володина за поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру госзакупок.