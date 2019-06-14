«Они спустили с себя штаны»: Леонтьев высказался о новом расследовании Reuters

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев раскритиковал деятельность информационного агентства Reuters, обвинив его журналистов в непрофессионализме. Таким образом Леонтьев отреагировал на новую публикацию Reuters об использовании директором «Роснефти» Игорем Сечиным корпоративных самолетов. По словам пресс-секретаря, такой статьей журналисты агентства «сами спустили с себя штаны». Он также заявил, что «Роснефть» может подать в суд на Reuters.





«Они целенаправленно занимаются дискредитацией одной компании. Хотелось бы, чтобы они пояснили своим клиентам и читателям, с чем связана такая эксклюзивность. Это абсолютно непрофессионально. Я не знаю, ради чего Reuters так позорится. Я знаю людей в Reuters, я с ними в прошлой жизни работал, которым просто стыдно. Это все равно что бегать по центральным улицам цивилизованного города со спущенными штанами. Они сами спустили с себя штаны, их никто за штаны не тянул», — отметил Леонтьев.





Пресс-секретарь «Роснефти» также сравнил деятельность Reuters с работой таблоидов. «Вообще, на самом деле это совершенно позорная деятельность для агентства Reuters. Я понимаю, если бы это была «Экспресс-газета», ну в крайнем случае Daily Mail. И то там хоть компромат должен быть. Корпоративными самолетами летают практически все менеджеры компаний такого уровня, причем как в России, так и за рубежом, в той же Великобритании. Что-то я не видел расследований Reuters в отношении корпоративных самолетов других компаний», — подчеркнул Леонтьев.





Журналист также заявил, что Reuters может сотрудничать со спецслужбами. «У меня есть некоторые подозрения и некоторые основания считать, что часть расследований Reuters не являются их расследованиями, а им просто слили информацию, они просто являются рупором спецслужб, им сливают отходы оперативной деятельности. Это переработка отходов, то, что нельзя использовать для оперативной деятельности как оперативную разработку спецслужб, они сливают Reuters, чтобы использовать для дискредитации компаний», — рассказал Леонтьев.





Кроме того, в связи с этой публикацией пресс-секретарь «Роснефти» обвинил Reuters в коммерческом шпионаже. «Круг лиц, вовлеченных в слежку, в оперативно-разыскную деятельность, осуществляемую якобы информационным агентством Reuters, он не ограничен ничем. Это нарушение конституционных прав и коммерческий шпионаж, потому что многие встречи и переговоры носят непубличный характер, являются коммерческой тайной», — заметил Леонтьев.





Ранее Reuters выложило информацию о том, что корпоративные самолеты «Роснефти» несколько раз летали на курорты в то же время, когда там отдыхали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения. Агентство отследило 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015-го по май 2019 года. Из них 96 пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, заметили журналисты. За четыре с половиной года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз — на Мальдивы, семь раз — в испанскую Пальма-де-Майорку, подсчитал Reuters.





В апреле 2019 года Reuters опубликовало статью, в которой утверждало, что власти Венесуэлы якобы обходят санкции США, запрещающие этой стране продавать нефть, с помощью «Роснефти». В ответ на это Леонтьев заявил, что все публикации агентства о деятельности его компании за последний год являются недостоверными.