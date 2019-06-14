Мэрия Москвы согласовала новый митинг в поддержку Голунова

Новый митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова пройдет 23 июня на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Столичная мэрия согласовала акцию ее организаторам — членам Либертарианской партии России. Об этом говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Еще один разрешенный митинг в поддержку Голунова должен пройти 16 июня в том же месте.





«В правительство Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении публичного мероприятия в форме митинга 23 июня 2019 года с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с целью демонстрации несогласия граждан России с преследованием Ивана Голунова и других журналистов. Предполагаемое количество участников — 20 тысяч человек. Указанное мероприятие согласовано органами исполнительной власти города Москвы», — отмечается в заявлении департамента.





Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, среди организаторов митинга — Ярослав Конвей, Игорь Ефремов, Антон Овчаров, которые являются членами Либертарианской партии России. Представители московского регионального отделения этой политической организации сообщили телеканалу «Дождь», что не получали документа о согласовании, однако одному из заявителей звонили из мэрии и уведомили о разрешении провести акцию.





16 июня на проспекте Сахарова должен пройти еще один согласованный митинг. Его инициаторами выступают главный редактор «Московского Комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев.





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