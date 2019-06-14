Медведев разрешил деятелям культуры без ученой степени становиться профессорами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому заслуженные работники без ученой степени могут получать звание доцента или процессора в области искусства по научным специальностям. Ранее такое право было только у кандидатов или докторов наук, либо обладателей почетных званий (народный артист, заслуженный художник, заслуженный деятель искусств и так далее).





Соответствующий документ, разработанный Миноборнауки по поручению Медведева, опубликован на портале правовой информации. В Минобрнауки заявили, что подобные изменения помогут привлечь заслуженных работников в высшие учебные заведения.





«Постановление расширяет возможности для привлечения деятелей культуры (специалистов-практиков) к преподавательской деятельности в организациях высшего образования», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.





Кроме кандидатов и докторов наук, ранее подобное право было у обладателей почетных званий, таких, как: народный артист, народный художник, народный архитектор, заслуженный деятель искусств, заслуженный артист, заслуженный художник, заслуженный архитектор.





Отмечается, что звание «Заслуженный работник России» присваивается профессионалам, работающим в области кино, образования, печати, радио- и телевещания и других сферах искусства, которые разрабатывают и принимают важные меры по сохранению исторического и культурного наследия, а также за воспитание квалифицированных кадров в своей сфере.