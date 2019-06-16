СКР задержал подозреваемого в убийстве во время драки с цыганами под Пензой

В ходе расследования массовой драки жителей села Чемодановка Пензенской области с цыганами были установлены и задержаны еще 12 участников драки. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), размещенном на сайте ведомства. Один из задержанных подозревается в убийстве 34-летнего Владимира Грушина, скончавшегося от полученных во время драки травм.





«Оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки [Пензенской области]. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины», — отмечается в сообщении СКР





В зависимости от роли и степени участия каждого из задержанных им в ближайшее время будет предъявлено обвинение. «В настоящее время продолжаются допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего. Следствие устанавливает все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», — уточнили в ведомстве.





Ранее сообщалось о задержании троих участников конфликта. Двое из них были арестованы, а третьему продлен срок задержания на 72 часа в связи с необходимостью получения медицинского заключения о состоянии его здоровья и возможности содержания в условиях следственного изолятора.





Массовая драка в Чемодановке произошла 13 июня. По одной из версий, ее причиной стали домогательства представителей цыганской общины к местным женщинам. В конфликте приняли участие порядка 150 человек. Один человек — 34-летний Владимир Грушин — умер от травм, еще нескольким потребовалась помощь врачей. Для разрешения конфликта в населенный пункт прибыли сотрудники Росгвардии.





14 июня в Чемодановке прошла массовая акция протеста. Порядка 500 участников народного схода требовали выселить цыган.





Замглавы управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун в беседе с Daily Storm 15 июня заявил, что драка была бытовым конфликтом и никакого противостояния разных групп населения в Чемодановке нет, никто ранее не жаловался на цыган.





Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр в интервью НСН 15 июня сказала, что причиной драки в Чемодановке стала рядовая детская ссора у местного пруда. По ее словам, «жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку». Ранее в СКР сообщили, что установили всех участников массовой драки и троих из них задержали.