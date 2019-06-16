Футболист Булыкин выдвинулся кандидатом в депутаты Мосгордумы

Булыкин обратился к жителям округа за поддержкой в реализации целей, которые он поставил перед собой. Своей главной целью на посту депутата футболист назвал развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физической культурой, а также вести здоровый образ жизни. «Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача», — написал он.





Отвечая в комментариях на вопросы пользователей соцсети, Булыкин сообщил, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. «Никто не звонил. Волонтеры и друзья. Я же живу в Хамовниках», — написал он в ответ Вадиму Венедиктову, спросившего у него, когда тот принял решение идти в Мосгордуму и кто из столичных чиновников ему позвонил.





Дмитрий Булыкин — российский футболист и общественный деятель. Выступал за такие клубы, как московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Сыграл за национальную сборную России 15 матчей, забил 7 мячей. Участник чемпионата Европы 2004 года. Эксперт телеканала «Матч ТВ». Посол чемпионата мира FIFA — 2018 в России. С июня 2017 года советник президента футбольного клуба «Локомотив» (Москва).





Ранее сообщалось, что директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Она заявила, что оказалась не готова к «грязи», которая «обрушилась» на нее в связи с ее возможной политической карьерой. Ее бывшая соперница, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь назвала такое решение со стороны Федермессер правильным и пообещала в случае победы предоставлять помощь в благотворительной работе.





Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. Выборы в столичную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве городского парламента 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).