Кот Алибасова Чуча получил от рекламодателей предложений на 150 тысяч долларов

Возвращенный сотрудником центра кунг-фу кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча за два дня после своего возвращения получил рекламных предложений на сумму более 150 тысяч долларов. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Он также отметил, что канадский сфинкс завел аккаунт в Instagram chucha_nana.





«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата — с 14 по 15 июня — группе «На-На» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов», — сообщил Горжанкин.





По его словам, интерес к питомцу продюсера проявили не только производители кормов и аксессуаров для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос об участии Чучи в грядущем гастрольном туре и съемке новых клипов группы «На-На». «Это определенно может принести дополнительный заработок Алибасову и участникам группы: Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину, Леониду Семидьянову и Михаилу Игонину», — добавил он.





Горжанкин отметил, что с большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие на участие Чучи в съемках рекламы. Единственной компанией, которой было отказано, стал производитель средств от облысения для мужчин, уточнил PR-директор. По его словам, Чуче предлагали участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым». «Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком», — подчеркнул он и добавил, что окончательное решение об участии питомца в рекламных проектах будет принимать его владелец.





11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым — младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». 13 июня аферисты отдали близким другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи: по словам Горжанкина, 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение.





Мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.



