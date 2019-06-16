Кот Алибасова Чуча получил от рекламодателей предложений на 150 тысяч долларов

Возвращенный сотрудником центра кунг-фу кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча за два дня после своего возвращения получил рекламных предложений на сумму более 150 тысяч долларов. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Он также отметил, что канадский сфинкс завел аккаунт в Instagram chucha_nana.
«Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата — с 14 по 15 июня — группе «На-На» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов», — сообщил Горжанкин.
По его словам, интерес к питомцу продюсера проявили не только производители кормов и аксессуаров для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос об участии Чучи в грядущем гастрольном туре и съемке новых клипов группы «На-На». «Это определенно может принести дополнительный заработок Алибасову и участникам группы: Владимиру Политову, Вячеславу Жеребкину, Леониду Семидьянову и Михаилу Игонину», — добавил он.
Горжанкин отметил, что с большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие на участие Чучи в съемках рекламы. Единственной компанией, которой было отказано, стал производитель средств от облысения для мужчин, уточнил PR-директор. По его словам, Чуче предлагали участвовать в рекламе со слоганом «Хватит быть лысым». «Мы решили пощадить любимца Бари Каримовича, а также многих мужчин, которые не считают лысину недостатком», — подчеркнул он и добавил, что окончательное решение об участии питомца в рекламных проектах будет принимать его владелец.
11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым — младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». 13 июня аферисты отдали близким другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи: по словам Горжанкина, 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение.
Мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.
11 июня продюсер Бари Алибасов, который получил химические ожоги, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, вышел из состояния медикаментозного сна. Его сын, Бари Алибасов — младший, рассказал Daily Storm, что отец пока ничего не помнит. Алибасов-старший не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи, которое попало в Instagram. Ожог кишечника в районе застарелого шрама от ножевого ранения у основателя группы «На-На» затянулся. Теперь все надеются, что не возникнет последствий от других осложнений.