В Москве прошел митинг в поддержку прав журналистов

Согласованный столичными властями митинг в поддержку прав журналистов прошел в Москве на проспекте Академика Сахарова 16 июня. По оценкам корреспондента Daily Storm, на мероприятие собралось около 500 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили о 1600 участниках. Согласно заявке на митинге ожидалось до 20 тысяч человек. Организаторами акции выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по правам человека Екатерина Винокурова. Изначально мероприятие должно было привлечь внимание к делу спецкора «Медузы» Ивана Голунова, однако позже лозунг акции были изменен.





Перед участниками митинга выступили политические деятели, журналисты и общественники. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в своем выступлении подчеркнул: «Мне кажется, что после того что произошло, мы живем уже в другой стране. Наше гражданское общество, наше журналистское сообщество смогло отстоять Ивана Голунова, и я очень надеюсь, что мы не допустим подобных случаев впредь».