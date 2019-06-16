В Москве прошел митинг в поддержку прав журналистов

Согласованный столичными властями митинг в поддержку прав журналистов прошел в Москве на проспекте Академика Сахарова 16 июня. По оценкам корреспондента Daily Storm, на мероприятие собралось около 500 человек. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили о 1600 участниках. Согласно заявке на митинге ожидалось до 20 тысяч человек. Организаторами акции выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по правам человека Екатерина Винокурова. Изначально мероприятие должно было привлечь внимание к делу спецкора «Медузы» Ивана Голунова, однако позже лозунг акции были изменен.
Перед участниками митинга выступили политические деятели, журналисты и общественники. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в своем выступлении подчеркнул: «Мне кажется, что после того что произошло, мы живем уже в другой стране. Наше гражданское общество, наше журналистское сообщество смогло отстоять Ивана Голунова, и я очень надеюсь, что мы не допустим подобных случаев впредь».
«Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», — сказал со сцены председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев. Кроме того, он потребовал от силовиков выработать общепринятые правила работы журналистов на массовых мероприятиях. По его мнению, это позволит избежать незаконных задержаний корреспондентов «в толпе» и даст возможность выполнять свою работу.
На акции был замечен российский предприниматель Сергей Полонский. Он выступил с требованием вводить повсеместно суды присяжных и прямые видеотрансляции судебных заседаний. «Надо требовать, чтобы все суды были выведены в онлайн, чтобы вся страна видела, что там творится», — сказал бизнесмен.
В митинге приехали поучаствовать журналисты издания «Тульская правда». По их словам, у их редакции появились проблемы после нескольких публикаций о мусоре, который в Тульскую область свозят из Москвы и Подмосковья. «Власти боятся, что люди узнают про «новый Шиес», — сказал представитель издания.
Звучали на митинге и призывы к освобождению журналистов, задержанных за рубежом. В частности, ведущий «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев высказался в поддержку Кирилла Вышинского из РИА Новости, который уже более года содержится под стражей на Украине.
О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. В полиции тогда сообщили, что у спецкора «Медузы» и в его квартире в ходе обыска нашли наркотики. В тот же день Голунова заключили под домашний арест на два месяца. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с корреспондента сняли обвинение в попытке сбыта наркотиков, он был освобожден.
Указом президента РФ были уволены начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве генерал-майор Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.