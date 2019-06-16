Умер сессионный барабанщик «Машины времени»

Умер сессионный барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер рок-группы Андрей Макаревич. Подробностей смерти музыканта он не привел. На странице «Машины времени» в Instagram также сообщается о смерти музыканта. Через три недели ему бы исполнилось бы 54 года.





«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич. Других подробностей он не сообщил.