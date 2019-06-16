Умер сессионный барабанщик «Машины времени»

Умер сессионный барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер рок-группы Андрей Макаревич. Подробностей смерти музыканта он не привел. На странице «Машины времени» в Instagram также сообщается о смерти музыканта. Через три недели ему бы исполнилось бы 54 года.
«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич. Других подробностей он не сообщил.
«Сегодня [16 июня] рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли... Через три недели, даже меньше, ему исполнилось бы 54 [года]», — говорится в сообщении, размещенном на странице «Машины времени» в Instagram.
Сергей Остроумов родился в Альметьевске 4 июля 1965 года. Учился на эстрадно-джазовом отделении Уфимского училища искусств, играл в ансамблях Марата Юлдыбаева и Олега Киреева. В 1992 году присоединился к квартету Андрея Кондакова — Андрея Рябова, выступал на отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге. В период с 1992-го по 1996 год жил в Голландии, а после возвращения в Россию стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В начале XXI века переехал из Северной столицы в Москву, сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом, Равви Колтрейном, был участником «Трио Евгения Борца». В 2001 году вошел в состав проекта Андрея Макаревича «Окрестр креольского танго», а с 2004-го был постоянным сессионным перкуссионистом «Машины времени». Преподавал игру на ударных инструментах.