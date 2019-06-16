Актер Андрей Соколов выдвинет свою кандидатуру в Мосгордуму

Накануне о намерении баллотироваться в Мосгордуму от 43 столичного округа заявил и советник президента московского футбольного клуба «Локомотив», бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Как сообщил футболист у себя в Facebook, на посту депутата он намерен развивать детский и юношеский спорт и возможность для москвичей заниматься физической культурой, а также вести здоровый образ жизни. При этом Булыкин подчеркнул, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом.





Ранее сообщалось, что директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Она заявила, что оказалась не готова к «грязи», которая «обрушилась» на нее в связи с ее возможной политической карьерой. Ее бывшая соперница, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь назвала такое решение со стороны Федермессер правильным и пообещала в случае победы предоставлять помощь в благотворительной работе.





Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. Выборы в столичную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве городского парламента 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).





Андрей Соколов — российский актер и режиссер театра и кино, продюсер и общественный деятель, народный артист России (2005). Родился 13 августа 1962 года в Москве. Снялся в 40 фильмах и сериалах, в том числе в «Маленькой Вере», «Искусство жить в Одессе», «Охота на сутенера», «Наш человек в Сан-Ремо», «Адвокат» и других. Выпустил книгу стихов и роман «Новая русская леди».