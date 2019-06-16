Актер Андрей Соколов выдвинет свою кандидатуру в Мосгордуму

Российский актер, режиссер и продюсер Андрей Соколов намерен 17 июня подать заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Выборы, выборы, выборы...» со ссылкой на сотрудницу его предвыборного штаба Софью Лебедеву.
«В понедельник, 17 июня, Соколов подаст заявление по 43 избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня). Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники: Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая», — приводит выдержку из пресс-релиза Telegram-канал.
Накануне о намерении баллотироваться в Мосгордуму от 43 столичного округа заявил и советник президента московского футбольного клуба «Локомотив», бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. Как сообщил футболист у себя в Facebook, на посту депутата он намерен развивать детский и юношеский спорт и возможность для москвичей заниматься физической культурой, а также вести здоровый образ жизни. При этом Булыкин подчеркнул, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом.
Ранее сообщалось, что директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Она заявила, что оказалась не готова к «грязи», которая «обрушилась» на нее в связи с ее возможной политической карьерой. Ее бывшая соперница, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь назвала такое решение со стороны Федермессер правильным и пообещала в случае победы предоставлять помощь в благотворительной работе.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. Выборы в столичную думу пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве городского парламента 28 депутатов представляют «Единую Россию», 10 самовыдвиженцев, входящих в депутатское объединение «Моя Москва» и поддержанных единороссами, четыре коммуниста, а также по одному парламентарию от «Родины» и ЛДПР (экс-кандидат в мэры Москвы и экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин).
Андрей Соколов — российский актер и режиссер театра и кино, продюсер и общественный деятель, народный артист России (2005). Родился 13 августа 1962 года в Москве. Снялся в 40 фильмах и сериалах, в том числе в «Маленькой Вере», «Искусство жить в Одессе», «Охота на сутенера», «Наш человек в Сан-Ремо», «Адвокат» и других. Выпустил книгу стихов и роман «Новая русская леди».