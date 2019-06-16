Комедия «Давай разведемся» победила в зрительском голосовании «Кинотавра»

Комедия Анны Пармас «Давай разведемся» с Анной Михалковой в главной роли стала победителем зрительского голосования в основном конкурсе 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Лучший фильм зрители выбирали с помощью мобильного приложения конкурса. Церемония награждения прошла 16 июня перед закрытием кинофестиваля. В прокат кинолента выйдет осенью 2019 года.





Главная героиня комедии — врач-гинеколог Маша, которую сыграла Анна Михалкова, сталкивается с бедой многих женщин «под сорок»: от нее уходит муж к двадцатилетней красотке. Она начинает отчаянную борьбу за своего блудного супруга. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.





Рабочим названием фильма было «Просто светят звезды» — это строчка одной из песен группы «Ленинград» «Просто светят звезды. Просто во Вселенной...». Съемки кинокомедии проходили в Ярославле. Фильм стал первой полнометражной режиссерской работой Анны Пармас.





Второе место в зрительском рейтинге заняла кинолента «Бык» Бориса Акопова о преступности 90-х годов. Третью строчку зрители отдали картине «Верность» Нигины Сайфуллаевой, главные роли в которой исполнили Евгения Громова и Александр Паль.





«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль. Проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись Марк Рудинштейн и Олег Янковский. В 2005 году Рудинштейн отошел от дел. Новым президентом кинофестиваля стал продюсер Александр Роднянский. До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только отечественные фильмы. С 2011-го географические рамки сняты и на конкурс может быть подан любой фильм на русском языке.





В юбилейном, 30-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр», который проходит в сочинском Зимнем театре с 9 по 16 июня, участвует 15 картин. Среди них «Троица» Ян Гэ, «Люби их всех» Марии Агранович, «Куратор» Петра Левченко, «Керосин» Юсупа Разыкова, «Гроза» Григория Константинопольского, Sheena667 Григория Добрыгина, «Большая поэзия» Александра Лунгина. По словам продюсера фестиваля Полины Зуевой, в этом году бюджет «Кинотавра» составил около 180 миллионов рублей, а количество зрителей, посетивших кинофестиваль, превысило 12 тысяч человек. Главные победители будут названы вечером 16 июня на церемонии закрытия кинофестиваля.