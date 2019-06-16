В Кремле рассказали об ожидаемых сигналах из Киева для встречи Путина и Зеленского

Кремль ожидает позитивных изменений от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия 1» о сигналах от Киева для проведения встречи Владимира Путина и нового украинского лидера. При этом глава пресс-службы Кремля отметил, что пока отсутствует понимание позиции Зеленского по отношениям с Россией и нет четкой ясности, что будет происходить в Киеве.





«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом не дружественная линия Украины по отношению к России, и во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении минских договоренностей», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».