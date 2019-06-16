В Кремле рассказали об ожидаемых сигналах из Киева для встречи Путина и Зеленского

Кремль ожидает позитивных изменений от политики нового президента Украины Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Россия 1» о сигналах от Киева для проведения встречи Владимира Путина и нового украинского лидера. При этом глава пресс-службы Кремля отметил, что пока отсутствует понимание позиции Зеленского по отношениям с Россией и нет четкой ясности, что будет происходить в Киеве.
«Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом не дружественная линия Украины по отношению к России, и во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении минских договоренностей», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента уточнил, что у российской стороны до сих пор отсутствует понимание того, как к этому будет относиться Зеленский. «Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию», — пояснил Песков и добавил, что в Кремле отмечают позитивный подход нового украинского лидера в ряде вопросов и у российской стороны присутствует «ожидание сдержанного оптимизма», но без четкого понимания относительно дальнейшего развития событий в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин 13 июня в интервью телеканалу «Мир» выразил надежду на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский быстро освоится со своей должностью и под его руководством Киев не будет «прикрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем». Российский лидер выразил мнение, что добрососедские отношения России и Украины неизбежно восстановятся.