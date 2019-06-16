«Роскосмос» снял ролик к 56-летию полета первой женщины в космос

«Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов», — добавили в корпорации и предположили, что «это видео сейчас смотрит первая женщина, которая осуществит полет к Луне».





На видео звучит голос Валентины Терешковой – это фразы из переговоров с наземными службами во время ее легендарного полета и разных интервью. «Полет - всегда довольно тяжелое испытание. Не каждый выдерживает. Боялась, страшно было — да ты вообще об этом не думаешь», — говорит за кадром она.





Ролик завершается кадрами с единственной на сегодняшний день девушкой космонавтом-испытателем в отряде космонавтов России Анной Кикиной. Они сопровождаются словами Терешковой, сказанными в одном из интервью: «Она находится в хорошей форме, и я желаю ей скорей полететь, совершить космический полет».





В конце мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов. По его словам, они будут работать на новом пилотируемом корабле и участвовать в дальних космических экспедициях. При этом он высказал надежду на то, что девушки будут принимать более активное участие в отборе и смогут пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам.