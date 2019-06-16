«Роскосмос» снял ролик к 56-летию полета первой женщины в космос

«Роскосмос» разместил на своей странице Instagram видеоролик, приуроченный к 56-летию полета первой женщины в космос с призывом вступать в отряд космонавтов. За кадром — голос Валентины Терешковой, которая стала первой в истории человечества представительницей слабого пола, осуществившей космический полет.
«56 лет назад Валентина Терешкова стала первой женщиной Планеты, которая осуществила космический полет. Сотни, тысячи, миллионы… возможно ли подсчитать, скольких девушек она вдохновила сделать самые тяжелые, первые шаги к их заветным целям?» — говорится в комментарии к видеоролику.
«Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов», — добавили в корпорации и предположили, что «это видео сейчас смотрит первая женщина, которая осуществит полет к Луне».
На видео звучит голос Валентины Терешковой – это фразы из переговоров с наземными службами во время ее легендарного полета и разных интервью. «Полет - всегда довольно тяжелое испытание. Не каждый выдерживает. Боялась, страшно было — да ты вообще об этом не думаешь», — говорит за кадром она.
Ролик завершается кадрами с единственной на сегодняшний день девушкой космонавтом-испытателем в отряде космонавтов России Анной Кикиной. Они сопровождаются словами Терешковой, сказанными в одном из интервью: «Она находится в хорошей форме, и я желаю ей скорей полететь, совершить космический полет».
В конце мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о новом наборе в российский отряд космонавтов. По его словам, они будут работать на новом пилотируемом корабле и участвовать в дальних космических экспедициях. При этом он высказал надежду на то, что девушки будут принимать более активное участие в отборе и смогут пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам.