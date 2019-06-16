Нетаньяху объявил о создании на Голанах поселения, названного в честь Трампа

По словам премьер-министра, создание нового поселения является жестом уважения к действиям Трампа «на благо государства Израиль в самых разных областях». К ним относится признание Иерусалима столицей еврейского государства и суверенитета Израиля над Голанскими высотами — шаг, который подвергся критике со стороны международного сообщества.





Посол США в Израиле в ответном слове поблагодарил Нетаньяху за «экстраординарный жест» благодарности в отношении Трампа.





Израильский премьер еще в конце апреля пообещал вынести на утверждение правительства вопрос о создании нового поселения на Голанах, которое будет названо в честь Трампа. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию по итогам парламентских выборов, в результате чего первые в истории Израиля повторные парламентские выборы пройдут в сентябре. Утвердить же реальное начало строительства обещанного премьер-министром населенного пункта на Голанах сможет лишь будущий кабинет, подчеркивает газета Haaretz.





Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета. Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана.