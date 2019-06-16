Помпео заявил о возможности нанесения военного удара по Ирану

На фоне нарастающей напряженности между США и Ираном из-за недавних нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе госсекретарь Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает «полный спектр вариантов» — включая нанесение военного удара для противодействия воинственным действиям со стороны Тегерана. Комментарий главы Госдепа телеканалу CBS News последовал после того, как Вашингтон возложил на правительство исламской республики ответственность за инцидент.
«Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов, — заявил Помпео. — Мы пару раз информировали [о возможных вариантах действий] президента и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий, которые могут восстановить сдерживание, поскольку это является нашей миссией».
Отвечая на вопрос телеведущей о том, обсуждались ли военные действия против Ирана, глава Госдепа ответил: «Конечно».
На вопрос о том, имеет ли Белый дом юридическое разрешение нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса, Помпео сообщил, что он верит в это. «У нас всегда есть право защищать американские интересы», — сказал он и добавил, что администрация будет предпринимать только «законные» шаги.
13 июня зарубежные СМИ сообщали, что в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous подорвался на магнитной мине, а в судно Front Altair выпустили торпеду. Kokuka Courageous ходит под флагом Панамы, а Front Altair — под флагом Маршалловых островов. По информации Российского профсоюза моряков, с Front Altair иранские спасатели эвакуировали 12 российских моряков. Их жизни находятся вне опасности, заверили в организации.
США 14 июня заявили, что за атакой на танкеры стоит Иран. Помпео охарактеризовал инцидент в Оманском заливе как «открытое нападение на свободу мореплавания». Глава Госдепа также указал, что такие выводы базируются на данных американской разведки и на анализе использованного в ходе нападения оружия. По его словам, ни одна другая сила в регионе не обладает нужными ресурсами для совершения подобных атак. Позднее позицию Вашингтона поддержали Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль и ряд других стран. В Тегеране свою причастность к атакам отрицают.