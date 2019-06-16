Помпео заявил о возможности нанесения военного удара по Ирану

Отвечая на вопрос телеведущей о том, обсуждались ли военные действия против Ирана, глава Госдепа ответил: «Конечно».





На вопрос о том, имеет ли Белый дом юридическое разрешение нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса, Помпео сообщил, что он верит в это. «У нас всегда есть право защищать американские интересы», — сказал он и добавил, что администрация будет предпринимать только «законные» шаги.





13 июня зарубежные СМИ сообщали, что в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous подорвался на магнитной мине, а в судно Front Altair выпустили торпеду. Kokuka Courageous ходит под флагом Панамы, а Front Altair — под флагом Маршалловых островов. По информации Российского профсоюза моряков, с Front Altair иранские спасатели эвакуировали 12 российских моряков. Их жизни находятся вне опасности, заверили в организации.





США 14 июня заявили, что за атакой на танкеры стоит Иран. Помпео охарактеризовал инцидент в Оманском заливе как «открытое нападение на свободу мореплавания». Глава Госдепа также указал, что такие выводы базируются на данных американской разведки и на анализе использованного в ходе нападения оружия. По его словам, ни одна другая сила в регионе не обладает нужными ресурсами для совершения подобных атак. Позднее позицию Вашингтона поддержали Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль и ряд других стран. В Тегеране свою причастность к атакам отрицают.