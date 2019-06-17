Спецслужбы ДНР назвали имена организаторов убийства Захарченко

В сюжете также утверждается, что пятое управление департамента контрразведки СБУ создавалось при поддержке Центрального разведывательного управления США. Начальник управления – Роман Червинский, его заместители – Максим Пропов и Александр Поклад. Их работу курирует Алексей Петров.





По словам источника телеканала, теракты на территории ДНР совершали не сами сотрудники СБУ, а их агенты. Их имена также названы в сюжете: Владислав Долгозвяга, Андрей Мушта, Андрей Байдала (позывной «Швед»), Андрей Отенко и Дамир Баштанников. «Правоохранительные органы ДНР и наши братья в ЛНР [Луганской народной республике] располагают фотографиями не только этих, но и других военных преступников. Нам известны их места жительства, семейное положение, используемые автомобили», — уточнил источник.





Глава ДНР Александр Захарченко скончался от ранений, полученных при взрыве в Донецке вечером 31 августа 2018 года. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту его гибели. В СКР заявили, что преступление можно квалифицировать как акт международного терроризма, повлекший смерть человека (часть 3 статьи 361 УК РФ). Временно исполняющий обязанности самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что убийство лидера ДНР было организовано сотрудниками СБУ при поддержке западных спецслужб. По словам врио главы республики, в остатках взрывного устройства, использованного при теракте, были найдены «высокие технологии, которыми Украина не располагает».