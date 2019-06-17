Guardian: Лондон и Москва изучают возможности «разморозки» отношений

Лондон и Москва изучают возможности «разморозки» в отношениях, включая встречу президента России Владимира Путина и Терезы Мэй на полях саммита лидеров G20, который пройдет в конце июня в Японии. Об этом пишет газета The Guardian. При этом издание отмечает, что британская сторона по-прежнему уверена в причастности российских спецслужб к отравлению Скрипалей в марте 2018 году, однако при определенных условиях готова на частичное восстановление отношений между странами.





Как пишет Guardian, высылка британских дипломатов из России, а также закрытие офиса Британского совета и дипломатического поста в Санкт-Петербурге, ставшие ответом на аналогичный шаг, предпринятый Лондоном после инцидента в Солсбери, подорвало способность Великобритании анализировать ситуацию в РФ. Кроме того, подчеркивает издание, спецслужбы обеих стран для предотвращения потенциально опасных моментов должны сохранять каналы связи.





У Терезы Мэй, которая должна будет покинуть пост главы правительства в июле текущего года, отмечает газета, есть возможность провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке. При этом встреча британского премьера с российским президентом может состояться в том случае, если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку. Существует также вопрос о том, предпочтет ли Путин попытаться перевернуть новую страницу с Великобританией с новым премьер-министром, подчеркивает издание.





Британский агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем российские спецслужбы. Мэй заявляла, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы разработанного в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают и неоднократно призывали Великобританию представить официальные материла по расследованию инцидента, но британская сторона постоянно в этом отказывала.





Происшествие в Солсбери стало отправной точкой большого дипломатического скандала между Россией и Великобританией и спровоцировало новый кризис во взаимоотношениях между Москвой и Западом. После инцидента Лондон выслал из страны 23 сотрудника дипмиссии РФ. Москва в ответ поступила так же с сотрудниками посольства Великобритании. О высылке более 100 российских дипломатов в связи с возможной причастностью РФ к отравлению Скрипалей объявили еще 23 страны, в том числе США.