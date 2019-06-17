В России появится новая маркировка продуктов питания по типу «светофор»

Продукты питания с маркировкой по типу «светофор» появятся на прилавках российских магазинов уже этой осенью. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт. По данным издания, товары будут помечены вертикальными полосами красного, зеленого и желтого цветов, в зависимости от содержания в продукте поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. На первом этапе новую маркировку производители будут использовать добровольно, однако участники рынка опасаются, что со временем она станет обязательной.





Как рассказали «Известиям» в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии, окончательная редакция ГОСТа на маркировку продуктов питания по типу «светофор» готова. Предполагается, что нормативы будут действовать в странах, входящих в Евразийский совет по стандартизации — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.





Из проекта межгосударственного стандарта следует, что цветовая маркировка должна будет размещаться на упаковке или этикетке. Она будет содержать сведения о доле в продуктах питания критически значимых пищевых веществ — поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров. Зеленая полоска означает, что продукт содержит допустимую норму, красный указывает на превышение суточной нормы потребления пищевого вещества. Средний уровень содержания будет обозначен желтым.





При этом новый ГОСТ не будет распространяться на продукты с однородным составом, например сливочное масло и сахар. Также цветные полоски не будут наносить на упаковки питьевой воды, кондитерские изделия, сладкие напитки, сыры и специализированную продукцию, например, лечебную. В Роспотребнадзоре считают, что потребитель и так знает о повышенном содержании пищевых веществ в этих категориях продукции.





Опрошенные «Известиями» производители продуктов питания выразили опасения, что не смотря на заверения Роспотребнадзора о рекомендательном характере маркировки, она со временем может стать обязательной. Сомнения участников рынка подтвердил замглавы ФИЦ питания и биотехнологии, где был разработан новый ГОСТ, Алексей Камбаров. Он не исключил того, что в будущем маркировка по типу «светофора» может стать обязательной и будет закреплена в техническом регламенте на маркировку продуктов питания.