Россия впервые после шестилетнего перерыва представит технику в Ле-Бурже

В аэропорту Ле-Бурже под Парижем 17 июня начнется 53-й международный авиакосмический салон, который продлится до 23 июня. Российские авиапроизводители впервые с 2014 года представят на нем свою технику. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) выставит самолет-амфибию Бе-200ЧС, который примет участие в показательной летной программе. Холдинг «Вертолеты России» представит легкие многоцелевые вертолеты «Ансат»: один — с салоном для медицинской эвакуации, второй — в VIP-комплектации.





«В последние годы мы не выставляем военную технику на Ле-Бурже и Фарнборо по понятным причинам. Приоритет в выставочной деятельности был сделан на целевые рынки Юго-Восточной Азии, Южной Америки. В этом году выставляем Бе-200, так как по совокупности характеристик он является лучшим в классе амфибий», — рассказал газете «Ведомости» представитель ОАК.





На своем стенде ОАК также представит разработки в области гражданской и транспортной авиации, включая тренажер МС-21. Самолет-амфибия Бе-200 будет единственным натурным экспонатом компании в этом году.





Российские гражданские вертолеты будут показаны в Ле-Бурже впервые с 1989 года. Холдинг «Вертолеты России» привез на выставку два легких вертолета семейства «Ансат», разработанных в конструкторском бюро «Казанского вертолетного завода». Один из них будет представлен с салоном для медицинской эвакуации, а второй — в комплектации для VIP-перевозок. Машины примут участие в летной программе авиасалона.





Международный авиакосмический салон Ле-Бурже — один из крупнейших авиасалонов в мире, проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже (12 километров к северо-востоку от Парижа). По данным организаторов, в этом году в салоне примут участие 142 воздушных судна — самолеты, вертолеты и беспилотники.





Российские авиапроизводители принимали участие во всех авиасалонах Ле-Бурже, однако с 2014 года не выставляли на нем свою технику из-за западных санкций, ограничиваясь макетами и рекламными проспектами. С тех пор на этом авиасалоне демонстрировался только гражданский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), но его экспонировали иностранные авиакомпании — Interjet из Мексики или ирландская Cityjet.