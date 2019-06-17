Главу Дагестана госпитализировали в Москве

69-летнего главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, ему поставили диагноз воспаление легких. На время отсутствия Васильева его обязанности будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов. Об этом сообщается на сайте правительства Дагестана.





Президент России Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года после ухода прежнего руководителя Рамазана Абдулатипова. Через год местный парламент избрал Васильева главой республики сроком на пять лет.





Васильев занимал разные посты в ГУВД Москвы и МВД СССР. В 1998-1999 годах он был первым замминистра внутренних дел России, в 1999-2001 годах — замсекретаря Совета безопасности РФ, в 2001-2003 годах — замминистра внутренних дел РФ. С 2003 года Владимир Васильев избирался депутатом Госдумы от Тверской области, возглавлял думский комитет по безопасности, а в 2012 году стал вице-спикером Госдумы и возглавил фракцию «Единой России».





У главы Дагестана — звания генерал-полковника милиции, заслуженного юриста России, а также орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Мужества, орден Почета.