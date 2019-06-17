Региональные власти предложили скорректировать критерии бедности россиян

Региональные власти предложили скорректировать критерии уровня бедности в России, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты чиновников из регионов, направленных ими в Минтруд в рамках пилотного проекта по снижению числа малоимущих в стране. По мнению чиновников, нуждающиеся, которые имеют дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния.





Отчеты с предложениями о снижении уровня бедности подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, а также Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. По данным «Известий», некоторые региональные власти предложили прекратить платить государственные пособия тем, кто может без них обойтись, а освободившиеся средства бюджета направить для помощи действительно нуждающимся гражданам.





В частности, чиновники из Ивановской области выделили группу «ленивых» бедных. По их мнению, эта категория нуждающихся, имея дополнительное имущество, «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния». Речь идет о сдаче в аренду или о продаже жилья, а также об использовании земельного участка «как дополнительного источника продуктов питания».





В Томской области предложили скорректировать критерии бедности, которые учитываются при определении доходов семьи. Здесь чиновники считают, что стоит прекратить выплату пособий тем нуждающимся, которые, например, не прошли курсы повышения квалификации, не устроились на работу или не занимаются подсобным хозяйством.





В Минтруде напомнили изданию, что критерии бедности в России с 2014 года определяют региональные власти. Как правило, подчеркнули в ведомстве, используется условие, при котором среднедушевой доход семьи не должен превышать однократной либо двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В министерстве также подчеркнули, что нет смысла устанавливать единые критерии для всей страны из-за большой разницы ситуаций в регионах. Однако, подчеркнули в Минтруде, опыт пилотных субъектов будет использован для разработки методических рекомендаций и проектов планов мероприятий по всей стране.





Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина по борьбе с бедностью, правительство к 2024 году должно добиться снижения уровня бедности в два раза, то есть до 6,6% от всего населения. Тем не менее, согласно проекту, для оценки выполнения национальной цели по борьбе с бедностью будет использоваться именно методика измерения абсолютной бедности. На этом фоне Росстат заявил о начале использования нового международного метода измерения бедности среди населения — показатель немонетарной бедности.