Против Burger King возбудили дело за неэтичные слоганы

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело в отношении Burger King за неэтичные рекламные слоганы, включая «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри». В слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы, считают эксперты службы.





Слоганы Burger King обсуждали участники экспертного совета по рекламе при московском УФАС. «В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы. Московское УФАС России напоминает, что использование бранных слов в рекламе прямо запрещено частью 6 статьи 5 Закона о рекламе», — говорится в сообщении ведомства.





Руководитель Управления ФАС по Москве Армен Ханян заявил, что намеки на обсценную лексику «практически в каждой рекламной кампании» Burger King постоянно привлекают внимание россиян и антимонопольного ведомства. «В одном из случаев, реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», – подчеркнул Ханян.

Дело в отношении компании рассмотрят 26 июня. Если вина сети ресторанов быстрого питания будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до полумиллиона рублей, предупредили в антимонопольной службе.





В апреле стало известно, что Управление ФАС по Челябинской области проверит рекламу кафе Street Food в Челябинске на соответствие ее закону о рекламе. Внимание антимонопольщиков привлекли слоганы «Соси сколько хочешь» и «Бери в рот за копейки». Весной 2016 года компания Burger King использовала слоганы «Смотри не обострись!» и «Налижемся!» при рекламировании острых бургеров и мороженого. Эти выражения возмутили пользователей интернета, московское управление ФАС провело проверку, но пришло к выводу, что Burger King в данном случае не нарушил закон о рекламе.