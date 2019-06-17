Школьный рисунок Поля Гогена продали за 80 тысяч евро

Первый рисунок одного из самых дорогих в мире художников Поля Гогена «Швейцарское шале на Луаре», написанный в 1856 году, был продан на аукционе во Франции за 80 тысяч евро. Первоначальная цена картины была 60 тысяч евро. По словам организаторов аукциона, эта картина опровергает ранее распространенный тезис о том, что Гоген был самоучкой.
По данным издания Le Matin, Гоген нарисовал швейцарское шале (сельский домик в национальном стиле) Эрленбах-им-Зимменталь в возрасте 17 лет по эскизам своего учителя, а не с натуры. Подлинность картины была установлена в 2018 году турецкими специалистами. Отмечается, что покупатель, некий французский бизнесмен, чье имя осталось неизвестным, вел торги по телефону.
Поль Гоген – один из самых известных французских живописцев, родился в семье журналиста с радикальными взглядами, а его бабушка Флора Тристан была одной из первых феминисток-социалисток в стране. Будущий художник в возрасте 17 лет решил убежать от скучной провинциальной жизни и поступил на службу во флот, однако семья его не простила и лишила всякого наследства.
Позже Гоген стал брокером и завел большую семью (у него было пятеро детей). Несмотря на свою профессию, художник продолжал рисовать. Его имя постепенно становилось известным благодаря участию в различных выставках. Позже грянул финансовый кризис и брак Гогена распался. Художник какое-то время жил в одном доме с Винсентом Ван Гогом, однако два мастера не ужились под одной крышей и однажды серьезно повздорили. Ван Гог накинулся на товарища с ножом, но обошлось без жертв.
Позже Гоген уехал на Таити, где нарисовал много своих самых известных картин. Там же он заразился сифилисом, а через несколько лет скончался от сердечного приступа. Признание к Гогену пришло спустя несколько лет после его смерти, когда в Париже усилия его знакомых было выставлено сразу 227 его картин.