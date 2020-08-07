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Банки попросили Егорова развивать блокчейн-платформу ФНС
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Банки попросили Егорова развивать блокчейн-платформу ФНС

В кредитных организациях отметили, что благодаря цифровой платформе ведомства удалось сократить документооборот

Представители банков России на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым попросили его рассмотреть возможности расширения применений блокчейн-платформы ведомства, предназначенной для выдачи льготных кредитов, и на другие меры поддержки бизнеса. Об этом сообщает телеканал «360». По словам банкиров, цифровая платформа ФНС оказалась очень полезной: она позволила сократить время на обработку запросов и выдачу кредитов клиентам кредитных учреждений.


«Представители банков поблагодарили ФНС за использование такой платформы и предложили рассмотреть вопрос расширения применения цифровой платформы и на другие меры поддержки бизнеса», — сообщает «360». Глава ведомства в ответ пообещал, что цифровую платформу будут развивать вместе с банками.


Как рассказали Егорову участники встречи, благодаря блокчейн-технологиям ФНС сотрудники кредитных учреждений стали гораздо меньше тратить времени на поиск и обработку информации. Кроме того, сократился документооборот, а решение о выдаче кредита принимается практически мгновенно, отмечает «360».


Ранее банк использовали этот сервис для выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу в качестве дополнительной поддержки от государства. В частности, цифровая платформа ФНС позволяла быстро узнать, относится ли бизнес претендующего на поддержку властей предпринимателя к пострадавшим отраслям экономики, сколько у него работников в штате так далее.


Однако, как отметил Егоров, платформа рано или поздно станет ненужной, потому что она действует наряду с программой льготного кредитования. Глава ФНС вместе с участниками встречи обсудили возможности развития технологии ведомства и применения ее в дальнейшем. В совещании приняли участие представители Минэкономразвития РФ, госкорпорации «ВЭБ.РФ» и главы кредитных учреждений.


23 апреля Егоров на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что ФНС до конца апреля решила подключить банки к цифровой платформе по льготному кредитованию. Он добавил, что сервисом уже пользуются ВТБ и Сбербанк.


По его словам, ведомство при разработке этой технологии руководствовалось принципом создания механизма, который будет «удобным и прозрачным для бизнеса, банков и государства». Егоров подчеркнул, что банки смогут благодаря сервису ФНС одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. Кроме того, нечистые на руку предприниматели не смогут подавать повторные заявки, блокчейн-платформа это исключает, добавил глава ФНС.


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#фнс #банки #цифровые технологии #путин
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