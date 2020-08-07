Интерпол отправил специалистов для расследования обстоятельств взрыва в Бейруте

По запросу властей Ливана для расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута в республику отправляются специалисты от Интерпола, сообщили в международной организации. Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает причастности внешних сил к взрыву в порту Бейрута. Есть вероятность, что была взорвана бомба, сказал он.





«По запросу ливанских властей Интерпол развертывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большой части города», — цитирует РИА Новости заявление международной организации.





В Ливан, как отмечается в документе, отправятся в том числе эксперты по идентификации жертв катастроф. «Мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», — заявил генсек Интерпола Юрген Шток.





Ранее 7 августа лидер «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что в порту Бейрута не было оружия радикального движения. По его словам, распространяющие такие слухи люди хотят политизировать трагедию.





«Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит [сообщения в СМИ], это клевета. Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы скорее знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута», — объяснил Насрулла.





«Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время — не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений», — отметил он.





Ранее сообщалось, что среди 152 погибших (чьи личности официально удалось установить) в Бейруте россиян не было. Согласно опубликованным властями Ливана сведениям, большая часть погибших — это граждане Ливана и Сирии. Кроме того, жертвами трагедии стали граждане Бангладеша, Пакистана, Австралии и Египта. Личности еще 17 человек пока не опознаны.