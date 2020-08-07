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Интерпол отправил специалистов для расследования обстоятельств взрыва в Бейруте
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Интерпол отправил специалистов для расследования обстоятельств взрыва в Бейруте

В международной организации отметили, что запрос поступил от властей Ливана

По запросу властей Ливана для расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута в республику отправляются специалисты от Интерпола, сообщили в международной организации. Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что не исключает причастности внешних сил к взрыву в порту Бейрута. Есть вероятность, что была взорвана бомба, сказал он.


«По запросу ливанских властей Интерпол развертывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большой части города», цитирует РИА Новости заявление международной организации.


В Ливан, как отмечается в документе, отправятся в том числе эксперты по идентификации жертв катастроф. «Мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», заявил генсек Интерпола Юрген Шток.


Ранее 7 августа лидер «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что в порту Бейрута не было оружия радикального движения. По его словам, распространяющие такие слухи люди хотят политизировать трагедию.


«Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших веществ или ракет в Бейруте. То, что происходит [сообщения в СМИ], это клевета. Мы опровергаем заявления о том, что мы контролируем порт. Мы скорее знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута», объяснил Насрулла.


«Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время — не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений», отметил он.


Ранее сообщалось, что среди 152 погибших (чьи личности официально удалось установить) в Бейруте россиян не было. Согласно опубликованным властями Ливана сведениям, большая часть погибших — это граждане Ливана и Сирии. Кроме того, жертвами трагедии стали граждане Бангладеша, Пакистана, Австралии и Египта. Личности еще 17 человек пока не опознаны.


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Путин предложил оказать Ливану дополнительную помощь после взрыва в Бейруте

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4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Жертвами трагедии стали более 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Здания, находившиеся неподалеку от места взрыва, были снесены или получили сильные повреждения. Без крыши над головой остались свыше 300 тысяч человек, десятки человек пропали без вести.


Больницы столицы Ливана переполнены пострадавшими. Свою помощь предложили многие страны. Россия направила пять самолетов с гуманитарным грузом, а также спасателей и медиков.


#интерпол #взрыв #бейрут #ливан
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