Володин: Союзное государство России и Белоруссии отвечает интересам братских народов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил уровень сотрудничества в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. По его мнению, это уникальный интеграционный проект, который помогает россиянам и белорусам. Москва и Минск имеют общие интересы в военной, экономической и других сферах.
«Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом», — заявил Володин.
Он отметил, что сейчас «политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность».
«Решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — напомнил спикер Госдумы.
«У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство», — сказал Володин.
Он отметил равные условия для поступления в вузы, при устройстве на работу и решении пенсионных вопросов для россиян и белорусов. Работает огромное количество совместных предприятий, определены общие приоритеты в экономических вопросах, есть взаимный поток инвестиций в самых разных сферах. Приграничные районы тесно сотрудничают. «Все это — основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина «старшим братом, который должен помогать». Он отметил, что на переговорах Путин «не скучный», в отличие, например, от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также белорусский президент признался, что российский лидер очень сдержан и никому не доверяет, — самому Лукашенко таких качеств не хватает.
Глава Белоруссии подчеркнул, что они с Путиным хорошие друзья, а существующее между ними напряжение в отношениях связано с тем, что оба они — сильные личности. В целом они мало похожи друг на друга, кроме одного: «оба мужики».
В марте 2020 года во время переговоров об углубленной интеграции с Белоруссией Россия предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, писал РБК. Москва хотела бы сформировать: единый эмиссионный центр, который будет выпускать единую валюту; объединенный таможенный орган; счетную палату; суд Союзного государства. Сейчас переговоры по интеграции приостановлены по инициативе Минска.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан президентами Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в Москве 8 декабря 1999 года. Документ, в частности, предполагал формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. После ратификации договора парламентами двух стран он вступил в силу 26 января 2000 года.