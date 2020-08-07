Новости
Новости
St
Володин: Союзное государство России и Белоруссии отвечает интересам братских народов
Новости

Володин: Союзное государство России и Белоруссии отвечает интересам братских народов

Москва и Минск тесно сотрудничают в самых разных сферах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил уровень сотрудничества в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. По его мнению, это уникальный интеграционный проект, который помогает россиянам и белорусам. Москва и Минск имеют общие интересы в военной, экономической и других сферах.


«Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом», — заявил Володин.


Он отметил, что сейчас «политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность».


«Решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — напомнил спикер Госдумы.


«У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство», — сказал Володин.


Он отметил равные условия для поступления в вузы, при устройстве на работу и решении пенсионных вопросов для россиян и белорусов. Работает огромное количество совместных предприятий, определены общие приоритеты в экономических вопросах, есть взаимный поток инвестиций в самых разных сферах. Приграничные районы тесно сотрудничают. «Все это — основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

Лукашенко сравнил себя с Путиным

Президент Белоруссии отметил, что его российский коллега более закрытый и сдержанный человек, чем он сам 6 августа 2020
Dailystorm - Лукашенко сравнил себя с Путиным

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента России Владимира Путина «старшим братом, который должен помогать». Он отметил, что на переговорах Путин «не скучный», в отличие, например, от канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также белорусский президент признался, что российский лидер очень сдержан и никому не доверяет, — самому Лукашенко таких качеств не хватает.


Глава Белоруссии подчеркнул, что они с Путиным хорошие друзья, а существующее между ними напряжение в отношениях связано с тем, что оба они — сильные личности. В целом они мало похожи друг на друга, кроме одного: «оба мужики».


В марте 2020 года во время переговоров об углубленной интеграции с Белоруссией Россия предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов, писал РБК. Москва хотела бы сформировать: единый эмиссионный центр, который будет выпускать единую валюту; объединенный таможенный орган; счетную палату; суд Союзного государства. Сейчас переговоры по интеграции приостановлены по инициативе Минска.


Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан президентами Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в Москве 8 декабря 1999 года. Документ, в частности, предполагал формирование единого экономического пространства и постепенный переход к общему законодательству. После ратификации договора парламентами двух стран он вступил в силу 26 января 2000 года.


#володин #белоруссия #лукашенко #союзное государство
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»