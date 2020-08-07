Володин: Союзное государство России и Белоруссии отвечает интересам братских народов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил уровень сотрудничества в рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией. По его мнению, это уникальный интеграционный проект, который помогает россиянам и белорусам. Москва и Минск имеют общие интересы в военной, экономической и других сферах.





«Нам надо этим дорожить и сделать все для поступательного развития наших отношений. Союзное государство Белоруссии и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом», — заявил Володин.





Он отметил, что сейчас «политики и эксперты активно обсуждают тему дальнейшего развития Союзного государства. Есть попытки поставить под сомнение его целесообразность».





«Решение о создании Союзного государства было принято более 20 лет назад. Речь шла о создании уникального интеграционного государственного объединения. Обе наши страны за эти 20 лет переживали довольно сложные периоды», — напомнил спикер Госдумы.





«У нас общие приоритеты в оборонной политике, мы совместно защищаем границы Союзного государства, воздушное пространство», — сказал Володин.





Он отметил равные условия для поступления в вузы, при устройстве на работу и решении пенсионных вопросов для россиян и белорусов. Работает огромное количество совместных предприятий, определены общие приоритеты в экономических вопросах, есть взаимный поток инвестиций в самых разных сферах. Приграничные районы тесно сотрудничают. «Все это — основа Союзного государства, объединяющего братские народы с многовековой общей историей», — заявил спикер нижней палаты российского парламента.