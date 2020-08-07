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В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился, три человека погибли
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В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился, три человека погибли

На борту находились от 170 до 194 пассажиров, один пилот погиб, второго госпитализировали

В индийском городе Кожикоде (штат Керала) самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы взлетной полосы. Кабина оказалась практически разрушена, а корпус развалился на две части. На борту было от 170 до 194 человек. Не менее трех человек погибли, включая одного пилота. Еще 30 были госпитализированы (по другим сведениям около 50), включая второго летчика.


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На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. По предварительным сведениям, самолет летел из Дубая. Глава МВД Индии Амит Шах заверил, что держит ситуацию под контролем. По предварительным сведениям, более трех человек погибли. В полиции заявили, что им известно на текущий момент о двух жертвах аварии.




Как пишет The Hindu со ссылкой на источники в аэропорту, самолет выехал за пределы взлетной полосы из-за мокрого асфальта после сильного дождя. После того как воздушное судно «уткнулось носом» в землю, корпус распался на две части.



Главное управление гражданской авиации (DGCA) Индии велело провести подробное расследование инцидента. Также в ведомстве отметили, что на борту находился 191 человек.



Портал One India пишет, что на борту самолета было 184 человека, включая 10 детей и 6 членов экипажа.



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16 июля стало известно, что в результате крушения самолета-разведчика на юго-востоке Турции погибли пять сотрудников органов безопасности и два пилота. Об этом сообщили агентства Anadolu и Sabah со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу. По его словам, во время инцидента самолет выполнял разведывательный и наблюдательный полет в районе провинций Ван и Хаккари.


#авария #индия #инцидент #самолет
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