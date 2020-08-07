В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился, три человека погибли

В индийском городе Кожикоде (штат Керала) самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы взлетной полосы. Кабина оказалась практически разрушена, а корпус развалился на две части. На борту было от 170 до 194 человек. Не менее трех человек погибли, включая одного пилота. Еще 30 были госпитализированы (по другим сведениям — около 50), включая второго летчика.
На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. По предварительным сведениям, самолет летел из Дубая. Глава МВД Индии Амит Шах заверил, что держит ситуацию под контролем. По предварительным сведениям, более трех человек погибли. В полиции заявили, что им известно на текущий момент о двух жертвах аварии.
Как пишет The Hindu со ссылкой на источники в аэропорту, самолет выехал за пределы взлетной полосы из-за мокрого асфальта после сильного дождя. После того как воздушное судно «уткнулось носом» в землю, корпус распался на две части.
Главное управление гражданской авиации (DGCA) Индии велело провести подробное расследование инцидента. Также в ведомстве отметили, что на борту находился 191 человек.
Портал One India пишет, что на борту самолета было 184 человека, включая 10 детей и 6 членов экипажа.
16 июля стало известно, что в результате крушения самолета-разведчика на юго-востоке Турции погибли пять сотрудников органов безопасности и два пилота. Об этом сообщили агентства Anadolu и Sabah со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу. По его словам, во время инцидента самолет выполнял разведывательный и наблюдательный полет в районе провинций Ван и Хаккари.