В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился, три человека погибли

16 июля стало известно, что в результате крушения самолета-разведчика на юго-востоке Турции погибли пять сотрудников органов безопасности и два пилота. Об этом сообщили агентства Anadolu и Sabah со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу. По его словам, во время инцидента самолет выполнял разведывательный и наблюдательный полет в районе провинций Ван и Хаккари.