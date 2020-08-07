Добытый в Якутии алмаз в 236 карат стал самым крупным в истории России

Специалисты акционерного общества «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «АЛРОСА», добыли в месторождении Эбелях кристалл весом 236 карат. Это самый крупный цветной алмаз, добытый когда-либо в России. По предварительным данным, его возраст колеблется от 120 миллионов до 230 миллионов лет.





«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47 х 24 х 22 миллиметра. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 миллионов до 230 миллионов лет», — сообщили в пресс-службе «АЛРОСА».