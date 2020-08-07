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Добытый в Якутии алмаз в 236 карат стал самым крупным в истории России
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Добытый в Якутии алмаз в 236 карат стал самым крупным в истории России

Эксперт отметил, что в неограненном виде он не имеет никакой валютной ценности

Эксперт отметил, что в неограненном виде он не имеет никакой валютной ценности Фото: © АЛРОСА
Фото: © АЛРОСА

Специалисты акционерного общества «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «АЛРОСА», добыли в месторождении Эбелях кристалл весом 236 карат. Это самый крупный цветной алмаз, добытый когда-либо в России. По предварительным данным, его возраст колеблется от 120 миллионов до 230 миллионов лет.


«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47 х 24 х 22 миллиметра. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 миллионов до 230 миллионов лет», сообщили в пресс-службе «АЛРОСА».


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Кристалл переместили в Единую сбытовую организацию «АЛРОСА» для изучения специалистами и принятия решения, стоит ли передавать алмаз в огранку или нет. Директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» Павел Винихин отметил, что «такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества».


Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский оъяснил в беседе с Daily Storm, что оценить стоимость кристалла очень сложно, а найденный алмаз в неограненном виде не имеет никакой валютной ценности. По словам Таракановского, кристалл не подойдет и для технических нужд, так как в производстве используют только мелкие алмазы.


Предприятие «Алмазы Анабара» входит в число ведущих предприятий Республики Саха. С 2007 года полностью принадлежит «АЛРОСА», российской группе алмазодобывающих компаний, которая занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Месторождения предприятия находятся в северо-западной части республики, на территории нескольких улусов.


В одном из месторождений предприятия «Алмазы Анабара» — Эбелях, где и нашли самый крупный алмаз, в 2017 году добыли три уникальных алмаза — ярко-желтого, пурпурно-розового и розового цветов. Из последнего сделали самый крупный розовый бриллиант в истории России. Его представили на пресс-показе коллекции крупных цветных бриллиантов, устроенном компанией «АЛРОСА» в 2019 году.


#алроса #якутия #драгоценные камни #алмаз
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