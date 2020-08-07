Суд арестовал экс-проректора МГУ Гришина

Суд арестовал бывшего проректора МГУ по общим вопросам Алексея Гришина на два месяца. Он проходит подозреваемым по делу о преднамеренном банкротстве мордовской фирмы, которая задолжала кредиторам более 180 миллионов рублей. Также Гришину предъявлено обвинение в мошенничестве и даче взятки. Ранее его в рамках следственных действий доставили в Саранск.





«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя следственных органов Следственного комитета России по Республике Мордовия об избрании Алексею Гришину меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте СКР.





«Следственные органы предъявили Гришину обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов «Республиканский перинатальный центр» и «Стадион водных видов спорта». В результате бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более четырех миллионов рублей», — добавили в ведомстве.





Соучредитель «Инвест-Альянс», а также бывший глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин был ранее задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Также силовики провели обыски в Красногорском районе Подмосковья (где живет подозреваемый), в его рабочем кабинете и квартире в Москве. После этого Гришина доставили в Саранск.





«Кроме того, Гришин совместно с директором ООО «СДС-Управление строительства» передал начальнику Управления капитального строительства Республики Мордовия взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около двух миллионов рублей за лоббирование интересов ООО «СДС-Управление строительства» при заключении государственных контрактов», — указали в СКР.





По версии следствия, к началу 2018 году у компании «СДС-Управление строительства» (входит в «Инвест-Альянс») накопился долг в размере 180 миллионов рублей. Бизнесмены с целью преднамеренного банкротства и получения дополнительной выгоды заключило фиктивный договор цессии (уступка прав требований или имущества) с ООО «Стройресурс М».





По условиям соглашения, эта компания получила ранее принадлежавшее «Мордовдевелопмент» право требования к должнику в размере 865 миллионов рублей. Позднее «Стройресурс М» были переданы принадлежащие «Мордовдевелопмент» простые векселя на 894 миллиона рублей. Однако следователи считают, что никаких финансовых взаимоотношений между этими компаниями не было, а ущерб, который был нанесен кредиторам от переуступки прав требований, составил около 183 миллионов рублей.





В 2016 году депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил генпрокурора России Юрия Чайку проверить руководство Министерства строительства Самарской области, в том числе Алексея Гришина. По мнению Хинштейна, ведомство заключало госконтракты по завышенным ценам, а подрядчики не обладали профессиональными ресурсами для исполнения соглашения. По его мнению, бюджету региону был нанесен многомиллиардный ущерб.