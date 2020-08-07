Лоза и Пригожин осудили певицу Глюкозу, назвавшую Крым украинским

Музыкант Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин осудили певицу Глюкозу. В Сети опубликовали видео, на котором исполнительница заявила украинскому таможеннику, что Крым принадлежит Украине, но ее все равно не пустили в страну. По мнению Лозы, артистам из России нечего делать в соседней республике, пока отношения между государствами напряженные. Пригожин удивился, зачем вообще надо было ехать на Украину, ведь после опубликованного разговора с украинскими пограничниками Глюкозу ждет обструкция в России.
«Что, она не знала, куда едет? Люди знают, что у нас с Украиной отношения натянутые. Украинцы сильно напрягаются, когда узнают, что ты работал в Крыму. Мы когда подружимся с ними, будем ездить, а пока такая ситуация», — сказал Daily Storm Лоза. Певец признался, что если бы его спросили, чей Крым, он бы ответил, что крымчан.
«Я не знаю, зачем надо испытывать судьбу, живя в России, и такое говорить [про Крым]. Я не готов давать оценку. Сказала — пусть несет ответственность за все, что говорит. <...> В итоге она не получила то, что хотела. [И на Украину] ее не пустили, и в России она испортила отношения, просто я не знаю, зачем это делать», — заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Он удивился тому, что она поехала, не проверив информацию, пустят ли ее на Украину. «Все же хорошо, работает, что там надо было делать?!» — удивляется продюсер.
Ранее Госпогранслужба Украины на своей странице в Facebook опубликовала видео под названием «Ожидается дефицит Глюкозы», на которой видно, как певицу допрашивают пограничники. Она призналась, что была в Крыму, летела самолетом из Москвы.
После этого пограничник задает ей вопрос: «Как вы относитесь к оккупации Крыма Российской Федерацией?» Глюкоза ответила: «Я вообще никак не отношусь. <...> Но для меня быть на Украине намного важнее. Крым — украинский». Затем пограничники поставили ей запрет на въезд на три года.
В 2017 году стало известно, что Юрий Лоза оказался в базе данных украинской базы «Миротворца» из-за выступлений исполнителя в Крыму. Киев расценивает несогласованные с ним посещения полуострова как «незаконное пересечение государственной границы Украины».
В 2017 году СБУ обвинила российского дизайнера и бизнесмена Артемия Лебедева в антиукраинской пропаганде, которая угрожает территориальной целостности Украины. Силовики также заявили, что блогер через соцсети распространял подготовленную российскими спецслужбами информацию, направленную на дискредитацию внешней политики и обороноспособности Киева. В 2019 году украинский суд отклонил иск Лебедева, который потребовал отменить постановление СБУ о запрете въезда на территорию страны сроком на пять лет.