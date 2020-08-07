Лоза и Пригожин осудили певицу Глюкозу, назвавшую Крым украинским

Музыкант Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин осудили певицу Глюкозу. В Сети опубликовали видео, на котором исполнительница заявила украинскому таможеннику, что Крым принадлежит Украине, но ее все равно не пустили в страну. По мнению Лозы, артистам из России нечего делать в соседней республике, пока отношения между государствами напряженные. Пригожин удивился, зачем вообще надо было ехать на Украину, ведь после опубликованного разговора с украинскими пограничниками Глюкозу ждет обструкция в России.





«Что, она не знала, куда едет? Люди знают, что у нас с Украиной отношения натянутые. Украинцы сильно напрягаются, когда узнают, что ты работал в Крыму. Мы когда подружимся с ними, будем ездить, а пока такая ситуация», — сказал Daily Storm Лоза. Певец признался, что если бы его спросили, чей Крым, он бы ответил, что крымчан.





«Я не знаю, зачем надо испытывать судьбу, живя в России, и такое говорить [про Крым]. Я не готов давать оценку. Сказала — пусть несет ответственность за все, что говорит. <...> В итоге она не получила то, что хотела. [И на Украину] ее не пустили, и в России она испортила отношения, просто я не знаю, зачем это делать», — заявил продюсер Иосиф Пригожин.





Он удивился тому, что она поехала, не проверив информацию, пустят ли ее на Украину. «Все же хорошо, работает, что там надо было делать?!» — удивляется продюсер.