Кадыров в 2019 году заработал почти 148 миллионов рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2019 год, в которой отмечается, что он заработал 147, 99 миллиона рублей. Документ размещен на сайте главы и правительства региона. В 2018 году доходы руководителя республики составили 7,58 миллиона рублей.





Кадыров по-прежнему владеет жилым домом, площадь которого составляет 2,34 тысячи квадратных метров, как отмечается в документе, а также участком площадью 3,66 тысячи квадратных метров. Однако в 2019 году в собственности руководителя республики появился еще один участок площадью 28,3 тысячи квадратных метров.





Кроме того, у Кадырова, его жены и их детей находится в пользовании жилой дом площадью 300 квадратных метров. Личного транспорта у главы Чечни нет. Медни Кадырова (супруга руководителя республики) заработала в 2019 году 2,4 миллиона рублей (в 2018-м — 60 тысяч рублей). Ей также принадлежит квартира площадью 209,8 квадратных метра.