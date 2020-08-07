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Кадыров в 2019 году заработал почти 148 миллионов рублей
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Кадыров в 2019 году заработал почти 148 миллионов рублей

Доход его супруги Медни Кадыровой за прошлый год составил 2,4 миллиона рублей

Доход его супруги Медни Кадыровой за прошлый год составил 2,4 миллиона рублей Фото: © ВК / Рамзан Кадыров
Фото: © ВК / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах за 2019 год, в которой отмечается, что он заработал 147, 99 миллиона рублей. Документ размещен на сайте главы и правительства региона. В 2018 году доходы руководителя республики составили 7,58 миллиона рублей.


Кадыров по-прежнему владеет жилым домом, площадь которого составляет 2,34 тысячи квадратных метров, как отмечается в документе, а также участком площадью 3,66 тысячи квадратных метров. Однако в 2019 году в собственности руководителя республики появился еще один участок площадью 28,3 тысячи квадратных метров.


Кроме того, у Кадырова, его жены и их детей находится в пользовании жилой дом площадью 300 квадратных метров. Личного транспорта у главы Чечни нет. Медни Кадырова (супруга руководителя республики) заработала в 2019 году 2,4 миллиона рублей (в 2018-м — 60 тысяч рублей). Ей также принадлежит квартира площадью 209,8 квадратных метра.


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В 2017 году доход Кадырова составил 6,9 миллиона рублей, его супруги — 60 тысяч рублей. В 2016-м двое несовершеннолетних детей главы Чечни заработали по 9,9 миллиона рублей.


#декларация #кадыров #жилье #доходы
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