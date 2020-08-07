TikTok призвал американцев защитить приложение от Трампа

Администрация популярного приложения TikTok выпустила официальное заявление в ответ на действия президента США Дональда Трампа. Первоначально тот требовал от ByteDance продать приложение Microsoft или любой другой американской IT-корпорации. Позднее Трамп запретил компаниям США проводить сделки, связанные с соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. Руководство сервиса призвало 100 миллионов американцев заявить о себе Трампу и защитить свой «дом для самовыражения».
«Мы хотим, чтобы 100 миллионов американцев любили нашу платформу. Мы всегда уделяем внимание безопасности и доверию нашего сообщества. Как пользователи, создатели, партнеры и семья TikTok вы имеете право выражать свое мнение избранным вами чиновникам, в том числе в Белом доме. У вас есть право быть услышанным», — сообщается в заявлении TikTok.
Руководство приложения отметило, что Трамп своим указом создает опасный прецедент для свободы слова. Своими действиями он, по мнению администрации сервиса, рискует подорвать доверие мирового бизнеса к Соединенным Штатам. В заявлении также говорится, что TikTok будет использовать любые правовые средства защиты, чтобы добиться справедливости.
«Мы будем использовать все доступные нам средства правовой защиты, чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и нашим пользователям относятся справедливо, — если не со стороны администрации, то со стороны судов США», — говорится в опубликованном документе.
Администрация TikTok в очередной раз сообщила, что приложение не делится пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергает контент цензуре по его запросу. TikTok создавался на перспективу, поэтому будет существовать еще долгое время.
TikTok — популярное приложение, ресурс для создания и распространения коротких мобильных клипов. Принадлежит компании ByteDance.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если до 15 сентября никто из американских компаний вроде Microsoft не купит китайский TikTok, то этот сервис «выйдет из бизнеса». Американский лидер также предупредил, что в случае заключения сделки часть прибыли должна быть перечислена в бюджет государства.
Позднее Трамп подтвердил, что Белый дом рассматривает идею блокировки принадлежащего китайской компании сервиса. Один из главных сторонников этой идеи — советник президента США по торговле Питер Наварро. В Вашингтоне также настаивают, что после продажи TikTok китайские предприниматели не должны к нему больше иметь никакого отношения. В МИД Китая призвали американскую администрацию не политизировать вопрос работы приложения и объективно смотреть на законное право Пекина защищать свои интересы безопасности.
7 августа президент США подписал исполнительные указы, которые запрещают проводить сделки, связанные с соцсетью TikTok и мессенджером WeChat, принадлежащим китайским компаниям.
«Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok и WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в указах, подписанных Трампом.
Запрет начнет действовать через 45 дней после публикации документа, то есть с 21 сентября.