TikTok призвал американцев защитить приложение от Трампа

Администрация популярного приложения TikTok выпустила официальное заявление в ответ на действия президента США Дональда Трампа. Первоначально тот требовал от ByteDance продать приложение Microsoft или любой другой американской IT-корпорации. Позднее Трамп запретил компаниям США проводить сделки, связанные с соцсетью TikTok и мессенджером WeChat. Руководство сервиса призвало 100 миллионов американцев заявить о себе Трампу и защитить свой «дом для самовыражения».





«Мы хотим, чтобы 100 миллионов американцев любили нашу платформу. Мы всегда уделяем внимание безопасности и доверию нашего сообщества. Как пользователи, создатели, партнеры и семья TikTok вы имеете право выражать свое мнение избранным вами чиновникам, в том числе в Белом доме. У вас есть право быть услышанным», — сообщается в заявлении TikTok.





Руководство приложения отметило, что Трамп своим указом создает опасный прецедент для свободы слова. Своими действиями он, по мнению администрации сервиса, рискует подорвать доверие мирового бизнеса к Соединенным Штатам. В заявлении также говорится, что TikTok будет использовать любые правовые средства защиты, чтобы добиться справедливости.





«Мы будем использовать все доступные нам средства правовой защиты, чтобы гарантировать, что верховенство закона не будет нарушено и что к нашей компании и нашим пользователям относятся справедливо, — если не со стороны администрации, то со стороны судов США», — говорится в опубликованном документе.





Администрация TikTok в очередной раз сообщила, что приложение не делится пользовательскими данными с правительством Китая и не подвергает контент цензуре по его запросу. TikTok создавался на перспективу, поэтому будет существовать еще долгое время.