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В Госдепе подтвердили обещание заплатить россиянам 10 миллионов долларов за «хакеров»
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В Госдепе подтвердили обещание заплатить россиянам 10 миллионов долларов за «хакеров»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала рассылку СМС от американского ведомства примером «гибридной атаки»

В Госдепе подтвердили информацию, что ведомство рассылало среди россиян СМС с предложением заплатить 10 миллионов долларов в обмен на сведения о лицах, которые могут вмешиваться в американские выборы. В ведомстве отметили, что речь идет в первую очередь о киберпреступниках, и указали, что программа рассчитана на поиск такого рода злоумышленников в разных странах.


«Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) («Награда за правосудие») рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках», — цитирует РИА Новости представитель американского Госдепартамента.


Собеседник агентства также указал, что сообщения Госдепа отправляли получателей (включая россиян) к официальным аккаунтам программы Rewards for Justice. Там пользователи могли проверить, действительно ли это сообщение было отправлено в рамках программы американского ведомства. Таким образом, россиянам на самом деле предлагали 10 миллионов долларов, отмечает РИА Новости, пытаясь таким образом подкупить за информацию о вмешательстве России в избирательные процессы в США.


Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон объявляет награду в 10 миллионов долларов «за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий». Госдеп отметил, что речь идет о хакерских атаках. После этого россияне стали выборочно получать СМС с предложением получить 10 миллионов долларов в обмен на информацию о киберпреступниках, которые могут стоять за вмешательством в американские выборы.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобная рассылка является примером «настоящей гибридной атаки», которая «бесцеремонным образом» нарушает границы жизни россиян.


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Курс на очернение России: в МИД прокомментировали доклад США о «российской пропаганде»

В ведомстве расценивают отчет Госдепа как посягательство на свободу выражения мнения 6 августа 2020
Dailystorm - Курс на очернение России: в МИД прокомментировали доклад США о «российской пропаганде»

В начале июля министр обороны США Марк Эспер заявил, что за последний год ведомство успешно сдерживало «агрессивную деятельность» со стороны КНДР и Ирана, а также России и Китая. Среди других достижений ведомства он отметил проведение международных контртеррористических операций, «поддержание лидирующей роли» Вашингтона в международной антитеррористической коалиции, а также сохранение «свободы судоходства и торговли в спорных водах» Персидского залива и Южно-Китайского моря.


В целом Минобороны добилось прогресса в выполнении поставленных год назад задач, к которым относятся противодействие России и Китаю, а также модернизация национальных вооруженных сил, подчеркнул Эспер.


#помпео #захарова #госдепартамент #сша
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