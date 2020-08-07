В Госдепе подтвердили обещание заплатить россиянам 10 миллионов долларов за «хакеров»

В Госдепе подтвердили информацию, что ведомство рассылало среди россиян СМС с предложением заплатить 10 миллионов долларов в обмен на сведения о лицах, которые могут вмешиваться в американские выборы. В ведомстве отметили, что речь идет в первую очередь о киберпреступниках, и указали, что программа рассчитана на поиск такого рода злоумышленников в разных странах.





«Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) («Награда за правосудие») рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках», — цитирует РИА Новости представитель американского Госдепартамента.





Собеседник агентства также указал, что сообщения Госдепа отправляли получателей (включая россиян) к официальным аккаунтам программы Rewards for Justice. Там пользователи могли проверить, действительно ли это сообщение было отправлено в рамках программы американского ведомства. Таким образом, россиянам на самом деле предлагали 10 миллионов долларов, отмечает РИА Новости, пытаясь таким образом подкупить за информацию о вмешательстве России в избирательные процессы в США.





Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон объявляет награду в 10 миллионов долларов «за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США путем определенных преступных действий». Госдеп отметил, что речь идет о хакерских атаках. После этого россияне стали выборочно получать СМС с предложением получить 10 миллионов долларов в обмен на информацию о киберпреступниках, которые могут стоять за вмешательством в американские выборы.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобная рассылка является примером «настоящей гибридной атаки», которая «бесцеремонным образом» нарушает границы жизни россиян.