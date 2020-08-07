Вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму

Вице-президент гильдии продюсеров России, гендиректор ОАО «Российский кинопрокат» Виктор Глухов погиб в поселке Новый Свет при посещении горного маршрута «Тропа Голицына» в Крыму. Кинодеятель фотографировал окружающую местность и во время движения случайно упал со скалы. Ему было 67 лет.





«Он <…> пошел по туристическому маршруту «Тропа Голицына». В момент фотографирования не удержался и упал с края скалы, получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказал собеседник агентства.





В организации подтвердили гибель Глухова. Кроме того, отмечается, что замглавы гильдии продюсеров России прибыл в республику для участия в профильном молодежном форуме, проходящем рядом с Судаком.





Маршрут «Тропа Голицына», длина которого составляет 5,4 километра, является одним из самых популярных для туристов в Крыму. Тропа была проложена в 1921 году к приезду императора Николая II.