В Минске задержали доверенное лицо главной конкурентки Лукашенко

В Минске силовики задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Смоленчука вместе с его женой Жанной Мякиш доставили в Заводское РУВД Минска. О причинах их задержания не сообщается.





«Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой, Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска», — сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.





Она добавила, что в день выборов (9 августа) Смоленчук должен был работать на участке в качестве наблюдателя. Причина, по которой его задержали, ей неизвестна. Однако Красулина допускает, что действия силовиков могут быть связаны с днем выборов: «9 августа все доверенные лица [Тихановской] планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования, чтобы их было сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей».





«Надеемся, что это [задержание] — тактический ход и их скоро отпустят», — сообщила представитель Тихановской.





Кроме того, ранее в Белоруссии задержали трех журналистов из издания «Настоящее время»: Юрия Баранюка (гражданин РФ), Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины). Официальная причина — отсутствие аккредитации. Позднее правозащитники в Белоруссии сообщили, что репортеров высылают из страны.





6 августа белорусские правоохранители задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз, которая выходила из литовского посольства, где она подавала документы на визу. Позже ее отпустили. По словам Марии, ее возили в Управление по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом «на разговор».





Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности во время выборов заявил, что «некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го [в день выборов президента] и 10-го. Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим».





4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Баллотируются пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко, который будет бороться за свой шестой президентский срок. Он занимает пост главы республики с 1994 года.