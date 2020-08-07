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В Минске задержали доверенное лицо главной конкурентки Лукашенко
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В Минске задержали доверенное лицо главной конкурентки Лукашенко

В столице республики ранее задержали трех журналистов «Настоящего времени», их собираются выслать из страны

В Минске силовики задержали Андрея Смоленчука, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Смоленчука вместе с его женой Жанной Мякиш доставили в Заводское РУВД Минска. О причинах их задержания не сообщается.


«Андрей Смоленчук задержан сегодня вместе с супругой, Жанной Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска», сообщила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.


Она добавила, что в день выборов (9 августа) Смоленчук должен был работать на участке в качестве наблюдателя. Причина, по которой его задержали, ей неизвестна. Однако Красулина допускает, что действия силовиков могут быть связаны с днем выборов: «9 августа все доверенные лица [Тихановской] планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования, чтобы их было сложнее выставить с участков, чем обычных наблюдателей».


«Надеемся, что это [задержание] тактический ход и их скоро отпустят», сообщила представитель Тихановской.


Кроме того, ранее в Белоруссии задержали трех журналистов из издания «Настоящее время»: Юрия Баранюка (гражданин РФ), Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка (граждане Украины). Официальная причина отсутствие аккредитации. Позднее правозащитники в Белоруссии сообщили, что репортеров высылают из страны.


6 августа белорусские правоохранители задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз, которая выходила из литовского посольства, где она подавала документы на визу. Позже ее отпустили. По словам Марии, ее возили в Управление по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом «на разговор».


Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности во время выборов заявил, что «некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го [в день выборов президента] и 10-го. Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим».


4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Баллотируются пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко, который будет бороться за свой шестой президентский срок. Он занимает пост главы республики с 1994 года.


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Соперник Лукашенко предсказал переход милиции и армии на сторону оппозиции

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Светлана Тихановская — жена белорусского блогера Сергея Тихановского. В середине июля штаб Тихановской и двух других оппозиционеров, недопущенных до выборов — бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало, — заявили об объединении усилий. В результате лицами оппозиции на выборах президента Белоруссии стали три женщины: Тихановская, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника.


#белоруссия #лукашенко #тихановская #силовики
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