Посол РФ назвал задержание россиян в Белоруссии «провокационным спектаклем»

Задержание 33 россиян в Белоруссии произошло из-за попытки третьей стороны осложнить отношения Москвы и Минска, заявил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев. Он пояснил, что эту теорию подтверждают «убедительные факты». Дипломат отметил, что у белорусских правоохранителей не было всей нужной информации, когда проводились задержания. Россия не позволит себе нарушать общественный порядок в братской стране, подчеркнул Мезенцев.





«Представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси <...>. Сотрудники СКР готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — сказал Мезенцев.





По мнению посла, Россия не стала бы организовывать подобную акцию, особенно перед президентскими выборами. «Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», — подчеркнул он.





Дипломат пояснил, что белорусские правоохранители жестко отреагировали на присутствие группы россиян, не имея всей полноты информации. «По замыслу организаторов «из-за рубежа» акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — добавил он.





Справедливым в этой ситуации будет в скорейшие сроки освободить граждан РФ и позволить им вернуться домой, отметил Мезенцев. «Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане», — заключил посол.