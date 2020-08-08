Посол РФ назвал задержание россиян в Белоруссии «провокационным спектаклем»

Задержание 33 россиян в Белоруссии произошло из-за попытки третьей стороны осложнить отношения Москвы и Минска, заявил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев. Он пояснил, что эту теорию подтверждают «убедительные факты». Дипломат отметил, что у белорусских правоохранителей не было всей нужной информации, когда проводились задержания. Россия не позволит себе нарушать общественный порядок в братской стране, подчеркнул Мезенцев.
«Представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси <...>. Сотрудники СКР готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — сказал Мезенцев.
По мнению посла, Россия не стала бы организовывать подобную акцию, особенно перед президентскими выборами. «Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», — подчеркнул он.
Дипломат пояснил, что белорусские правоохранители жестко отреагировали на присутствие группы россиян, не имея всей полноты информации. «По замыслу организаторов «из-за рубежа» акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», — добавил он.
Справедливым в этой ситуации будет в скорейшие сроки освободить граждан РФ и позволить им вернуться домой, отметил Мезенцев. «Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане», — заключил посол.
29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина России. Белорусские силовики заявили, что эти россияне — бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовились устроить в Белоруссии массовые беспорядки. 30 июля Киев сообщил, что готовит документы для экстрадиции задержанных россиян, потому что 28 из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев.
9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, в которых принимают участие пять кандидатов, в том числе и Александр Лукашенко. В разных городах республики проходят многочисленные митинги оппонентов действующего президента.