Новости
Новости
St
Талибы опровергли данные об убийствах солдат США по контракту с Россией
Новости

Талибы опровергли данные об убийствах солдат США по контракту с Россией

Сообщения о сговоре Москвы с боевиками — выдумки противников мирного процесса в Афганистане, считают в движении

Данные о сговоре России с боевиками движения «Талибан»* для убийства солдат в Афганистане — выдумки, которые продвигают противники мирного процесса, заявил официальный представитель движения Сухейль Шахин. По его словам, эту информацию в европейские и американские СМИ передали кабульские чиновники. Ранее газета New York Times опубликовала несколько статей о денежных наградах для талибов за убийство солдат США, которые якобы выплачивала Россия.


«Эти заявления безосновательны. В них нет ни слова правды. А сами подобные публикации — это часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане. Они хотят навредить ему, ставят палки в колеса. В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», — подчеркнул Шахин.


Представитель радикального движения уточнил, что ложную информацию западные СМИ получили от «кабульского департамента национальной безопасности». Он полагает, что чиновники пытались саботировать урегулирование конфликта между в стране.


Ранее схожее мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предположил, что сообщения о сговоре России с талибами продвигают некоторые политические круги в США, которым выгоден конфликт в стране. Он отметил, что эти слухи безосновательны — Москва никогда не сотрудничала с талибами и уже давно объявила их террористами.


Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала статью, в которой утверждалось, что власти США перехватили данные о крупных денежных переводах с подконтрольного российской разведке счета на банковские реквизиты, связанные с движением «Талибан». По словам собеседников издания, эти трансферы являются еще одним доказательством «сговора» России с талибами с целью убийства американских военнослужащих в Афганистане.


В МИД РФ назвали статью New York Times «незатейливым вбросом» разведки США. По словам представителя российского дипведомства, материал показывает «низкие интеллектуальные способности пропагандистов» и не содержит достоверной информации. Президент США Дональд Трамп позднее разделил точку зрения МИД РФ, назвав публикацию «вбросом», и заявил, что ничего подобного Вашингтону не известно. 


*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.


Самое интересное - на нашем канале в Яндекс.Дзен
St

#афганистан #талибан #сша
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2020

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»