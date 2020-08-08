Талибы опровергли данные об убийствах солдат США по контракту с Россией

Данные о сговоре России с боевиками движения «Талибан»* для убийства солдат в Афганистане — выдумки, которые продвигают противники мирного процесса, заявил официальный представитель движения Сухейль Шахин. По его словам, эту информацию в европейские и американские СМИ передали кабульские чиновники. Ранее газета New York Times опубликовала несколько статей о денежных наградах для талибов за убийство солдат США, которые якобы выплачивала Россия.





«Эти заявления безосновательны. В них нет ни слова правды. А сами подобные публикации — это часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане. Они хотят навредить ему, ставят палки в колеса. В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса», — подчеркнул Шахин.





Представитель радикального движения уточнил, что ложную информацию западные СМИ получили от «кабульского департамента национальной безопасности». Он полагает, что чиновники пытались саботировать урегулирование конфликта между в стране.





Ранее схожее мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он предположил, что сообщения о сговоре России с талибами продвигают некоторые политические круги в США, которым выгоден конфликт в стране. Он отметил, что эти слухи безосновательны — Москва никогда не сотрудничала с талибами и уже давно объявила их террористами.





Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники опубликовала статью, в которой утверждалось, что власти США перехватили данные о крупных денежных переводах с подконтрольного российской разведке счета на банковские реквизиты, связанные с движением «Талибан». По словам собеседников издания, эти трансферы являются еще одним доказательством «сговора» России с талибами с целью убийства американских военнослужащих в Афганистане.





В МИД РФ назвали статью New York Times «незатейливым вбросом» разведки США. По словам представителя российского дипведомства, материал показывает «низкие интеллектуальные способности пропагандистов» и не содержит достоверной информации. Президент США Дональд Трамп позднее разделил точку зрения МИД РФ, назвав публикацию «вбросом», и заявил, что ничего подобного Вашингтону не известно.





*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.