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Дегтярев ответил на слухи о разрешении чиновникам летать бизнес-классом
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Дегтярев ответил на слухи о разрешении чиновникам летать бизнес-классом

Временный губернатор подчеркнул, что подписывал документ, где это запрещалось

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам летать в командировки бизнес-классом. По словам временного главы региона, 5 августа он подписал документ, где говорилось исключительно о полетах эконом-классом. Дегтярев назвал фейками появившиеся в СМИ сообщения о разрешении для чиновников края полетов бизнес-классом. В пресс-службе правительства позднее сообщили, что изменения в документ внесли другие люди втайне от главы региона.


«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс. Смотрите пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.


Ранее на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края был опубликован проект, по которому членам регионального правительства компенсируют расходы на проезд по территории Российской Федерации не выше «стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса». Также в документе предлагается возмещать стоимость проезда морским и речным транспортом в каюте люкс, железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности.


В региональном правительстве сообщили, что Дегтярев не был связан с внесением таких изменений. «Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы краевого правительства.


Предыдущий губернатор Сергей Фургал в свой срок на посту главы региона запретил региональным чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета. Мера была призвана сократить расходы на обслуживание правительства.


Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля после решения президента РФ Владимира Путина отстранить «в связи с утратой доверия» с этого поста Сергея Фургала, арестованного по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала. По данным МВД, в некоторых митингах принимали участие более 10 тысяч человек.


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#хабаровский край #дегтярев #запреты
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