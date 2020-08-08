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СКР возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
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СКР возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Ранее за публикацию фотографий нацистов завели не менее девяти дел

Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело, связанное с публикацией фото нацистов на сайте акции «Бессмертный полк». Фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа. По версии следствия, он разместил фотографию Адольфа Гитлера на сайте с целью «одобрения преступлений» нацистов.


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«Житель города Воронежа Александр Хорошильцев <...> разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.


По данным ведомства, Хорошильцев разместил фотографию «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Эта статья предполагает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.


Ранее в СКР сообщили, что следствие установило личности 10 граждан из разных регионов РФ, подозреваемых в размещении портретов нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк». В общей сложности было возбуждено не менее девяти дел о реабилитации нацизма. 


#нацизм #бессмертный полк #скр
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