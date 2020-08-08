В пятом субботнем хабаровском митинге в поддержку Фургала приняли участие 2,8 тысячи человек

«Площадь перед правительством Хабаровского края вновь заполнили горожане. На несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора вышло 2800 человек. Активность участников несанкционированных акций продолжает снижаться. У граждан появляется понимание опасности пребывания в местах массового скопления людей для здоровья и семейного бюджета», — заявили в городской администрации.





В мэрии также напомнили, что после предыдущих митингов было составлено свыше сотни протоколов, к ответственности привлекли 11 человек. Участникам акций выписаны штрафы суммарно на более чем 100 тысяч рублей.





Как сообщает портал Dvhab.ru, около полудня (05:00 мск) порядка двух тысяч хабаровчан собрались у здания краевого правительства, прошли шествием по улицам города и вернулись к началу пути. После шествия многие демонстранты разошлись.





Первую акцию в поддержку Сергея Фургала жители Хабаровска провели 11 июля. На митинг пришли от пяти до 35 тысяч человек. По информации МВД, число участников достигало 10-12 тысяч. Выступающие требовали вернуть Фургала в регион и провести суд над ним в крае или позволить ему вернуться к исполнению обязанностей губернатора.





Одна из самых массовых акций прошла 18 июля. На улицы Хабаровска, по данным местных СМИ, вышли около 50 тысяч человек. 25 июля число протестующих варьировалось от 15 до 20 тысяч. 1 августа на митинге насчитали около 3,5 тысячи человек. Сам Фургал заявлял, что проведенные акции не одобряет, но благодарит участников за поддержку.





9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ. На следующий день его арестовали. Губернатора обвиняют в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Олега Булатова и Евгения Зори в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. По словам официального представителя СК России, они связаны с продвижением бизнес-интересов Фургала. Сам губернатор вины не признает.