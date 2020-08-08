Умер от коронавируса митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор

8 августа от вызванных коронавирусом осложнений скончался 80-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Об этом сообщили в кубанской митрополии, которую священнослужитель возглавлял с 2013 года. Также умерший последние 12 лет являлся председателем Высшего общецерковного суда РПЦ.





«8 августа 2020 года после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор», — сообщили в Кубанской митрополии.





Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Николай Кириченко) родился 25 мая 1941 года в поселке Веймарн Кингисеппского района Ленинградской области. После окончания средней школы обучался в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В 1987 году назначен епископом Краснодарским и Кубанским, в марте 2013 года — главой Кубанской митрополии.





Ранее c коронавирусом попали в больницы несколько известных православных священнослужителей: протоиереи Дмитрий Смирнов, Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов. От пневмонии или коронавирусной инфекции с начала пандемии умерли духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев, настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, епископ Железногорский и Льговский Вениамин.