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В России за сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19
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В России за сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19

За сутки выздоровели более 6600 россиян

В России за последние сутки выявили 5212 новых случаев COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 882 347 человек. У 25,6% новых заболевших отсутствуют симптомы заболевания, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа умерли от болезни 129 пациентов. В настоящее время в стране болеют 177 286 человек.


За сутки в РФ полностью выздоровели 6615 пациентов. Всего выписали 690 207 человек. Общая доля вылечившихся составила 78% от всех заразившихся. С начала пандемии в России скончались 14 854 заболевших. Доля умерших составляет 1,67% от всех заразившихся коронавирусом в стране.


По количеству новых случаев COVID-19 первое место занимает Москва — 691 больной. За столицей следуют Свердловская область — 178, Московская область — 161, Санкт-Петербург — 155, Ставропольский край — 137 заболевших. Наименьшее количество заболевших за последние сутки обнаружено в Чукотском АО — один человек, в Ненецком АО и Севастополе — по два новых пациента, в Еврейской автономной области — трое, в Северной Осетии — семь заболевших.


По данным Университета Джонса Хопкинса, на утро 8 августа в мире зарегистрировано 19 382 107 случаев заражения новым типом патогена. Жертвами инфекции оказались 721 411 человек. На первом месте по числу больных находятся США — 4 942 008 заболевших (из них 161 358 скончались). Вторую строчку занимает Бразилия — 2 962 442 (99 572 умерли), на третьей — Индия с 2 088 611 пациентами (51 311 стали жертвами инфекции). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, а по числу умерших — 11-ю. По смертности от COVID-19 третье место занимает Мексика (51 311). Следом идут Великобритания (46 596), Индия и Италия (35 190).


По словам замглавы Минздрава Олега Гриднева, разрабатываемая в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса пройдет регистрацию в России 12 августа. Это будет первый препарат от COVID-19 в мире. Он также отметил, что первыми прививать будут медицинских работников и пожилых людей. Как рассказал Daily Storm глава отдела микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи Виктор Зуев, он уже привит этой вакциной и чувствует себя хорошо.


Минздрав России планирует начать бесплатную массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре 2020 года, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, страна должна постепенно входить в новую систему помощи от коронавирусной инфекции, которая подразумевает более широкое распространение прививок. В первую очередь, отметил он, вакцинироваться будут учителя и медики. Министр также сообщил, что в стране испытают еще две вакцины от коронавируса.


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#россияне #коронавирус #заболеваемость #статистика
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