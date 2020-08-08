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Медведев назвал нападение Грузии на Южную Осетию «объявлением войны России»
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Медведев назвал нападение Грузии на Южную Осетию «объявлением войны России»

Решение нанести ответный удар экс-президент считает самым сложным в своей жизни

Нападение Грузии на Южную Осетию и Абхазию в августе 2008 года было, по сути, объявлением войны России, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ. По его словам, решение вступить в этот конфликт было самым сложным в его жизни, но при этом и единственно верным. Медведев полагает, что без участия России Закавказье превратилось бы в «пороховую бочку».


«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. <...> По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».


Экс-президент подчеркнул, что Россия в этом конфликте стояла на защите мира в соседних государствах и пыталась не допустить превращения Закавказья в «пороховую бочку». «Россия, и это надо четко понимать, никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило», — добавил Медведев, напомнив, что атакованы были в том числе российские миротворцы.


8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В это же время Грузия начала активные военные действия и против Абхазии. Российские миротворческие силы оказали помощь Южной Осетии и Абхазии и вытеснили военные силы Грузии с территории республик. 26 августа Россия признала независимость республик. После этого между Москвой и Тбилиси отсутствуют дипломатические отношения.


26 августа 2018 года в приветствии президента Владимира Путина, которое было зачитано на праздновании 10-летия признания Россией независимости республики Южная Осетия, было указано, что РФ продолжит оказывать республике помощь, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.


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#грузия #война #дмитрий медведев #абхазия #северная осетия
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