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Эпидемиолог назвал наиболее уязвимых ко второй волне коронавируса россиян
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Эпидемиолог назвал наиболее уязвимых ко второй волне коронавируса россиян

Осенний подъем заболеваемости неизбежен, уверен эксперт

Вторая волна коронавируса, которая пройдет по России осенью, затронет в первую очередь «пересидевших в бункере» — людей, которые избегали социальных контактов весной, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян. Он пояснил, что такие люди не получили пассивной иммунизации и не переболели COVID-19. Эксперт уверен, что эпидемия в России будет продолжаться, пока не появится вакцина.


«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — приводит «Интерфакс» слова Тотоляна.


По словам эпидемиолога, некоторые регионы могут испытать очень небольшой всплеск заболеваемости во время второй волны. «Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего в Москве, то я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — уточнил он.


Тотолян полагает, что эпидемия будет продолжаться, пока не появится вакцина, поскольку для создания коллективного иммунитета большинству населения необходимо переболеть или привиться. «Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — заключил эпидемиолог.


По словам замглавы Минздрава Олега Гриднева, разрабатываемая в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса пройдет регистрацию в России 12 августа. Это будет первый препарат от COVID-19 в мире. Он также отметил, что первыми прививать будут медицинских работников и пожилых людей. Как рассказал Daily Storm глава отдела микробиологии латентных инфекций центра Гамалеи Виктор Зуев, он уже привит этой вакциной и чувствует себя хорошо.


Минздрав России планирует начать бесплатную массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре 2020 года, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, страна должна постепенно входить в новую систему помощи от коронавирусной инфекции, которая подразумевает более широкое распространение прививок. Министр также сообщил, что в стране испытают еще две вакцины от коронавируса.


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#вторая волна #коронавирус #заболеваемость
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