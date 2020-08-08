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Партию «Новые люди» возглавил основатель Faberlic Нечаев
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Партию «Новые люди» возглавил основатель Faberlic Нечаев

Новый лидер заявил, что партия должна принять участие в выборах 13 сентября

Главой партии «Новые люди» выбран ее создатель Алексей Нечаев, основатель компании по производству косметики и парфюмерии Faberlic. Это решение было принято на втором съезде партии, основанной весной 2020 года. Как заявил сам глава «Новых людей», следующей задачей для политиков должно стать участие в выборах на всех уровнях 13 сентября.


«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но, и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском, — тоже были наши люди», — заявил Нечаев после объявления результатов голосования.


Новый глава партии заявил, что задачей политиков является «прямой и максимально близкий контакт с избирателями». «Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в интернете, закончилась. Поэтому мы поставили себе важную задачу — 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах», — заключил он.


Также на съезде избрали центральный совет партии из 10 человек. В него вошли Нечаев, руководитель исполкома партии Александр Даванков, основатель движения «Школа — наше дело», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса «Мой первый бизнес» Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин, предприниматель Антон Ткачев и основатель образовательного проекта «Школа новой политики» Анна Трофименко.


Учредительный съезд партии «Новые люди» прошел 1 марта 2020 года. В апреле Минюст зарегистрировал партию. После этого партия выдвинула около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны. Согласно сайту «Новых людей», отделения партии работают в 55 регионах страны.


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#алексей нечаев #партия новые люди #политика
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